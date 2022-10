France Télévisions: le directeur de l'information Laurent Guimier remplacé par Alexandre Kara

Le directeur de l'information de France Télévisions, Laurent Guimier, quitte ses fonctions et est remplacé par Alexandre Kara, a annoncé la présidente du groupe public, Delphine Ernotte, lundi dans une communication interne dont l'AFP a eu connaissance.

M. Guimier avait été fragilisé après le vote le 30 juin d'une motion de défiance à une large majorité par les rédactions nationales de France Télévisions (79,52% des suffrages exprimés, avec un taux de participation de 71,09%).

Comme directeur de l'information, il était chargé de piloter une réforme contestée en interne et baptisée Tempo: la suppression des journaux nationaux de France 3 (le 12/13 et le 19/20) en septembre 2023 et leur remplacement par 24 éditions régionales.

En plus de la nomination de M. Kara comme directeur de l'information, révélée initialement par Le Parisien, la présidente de France Télévisions a annoncé celle de Nathalie Saint-Cricq comme "coordinatrice en charge des évolutions éditoriales de l'information" auprès de lui.