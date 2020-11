France télévisions prépare une adaptation de "La peste" de Camus

France Télévisions prépare une adaptation en série de "La peste", célèbre roman d'Albert Camus, a annoncé jeudi le numéro 2 du groupe public, Stéphane Sitbon-Gomez, qui entend "sortir du sentiers battus" pour concurrencer Netflix, "menace numéro 1" des chaînes traditionnelles.

Depuis six mois, "toutes les plateformes voulaient adapter" ce monument de la littérature française, qui a bénéficié d'un fort regain d'intérêt avec la pandémie de coronavirus, a souligné le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions lors d'une visioconférence avec l'Association des journalistes médias (AJM).

Cette série, confiée à Siècle Productions et au scénariste Gilles Taurand, sera diffusée sur France 2, son format étant encore en phase de développement, a précisé M. Sitbon-Gomez à l'AFP.

"C'est une audace à laquelle on croit, dans le contexte qu'on vit actuellement à la fois de montée des radicalités de toutes parts" et de crise sanitaire, a expliqué le numéro 2 de France Télévisions.

Fort du succès des productions françaises diffusées le lundi soir à la place des polars américains (la série "Castle"), comme la mini-série consacrée au Général de Gaulle ou celle retraçant le destin tragique de Laetitia Perrais, le groupe public entend satisfaire un public en "attente d'un genre plus exigeant de fictions".

"Les plateformes nous obligent à nous tirer vers le haut", a-t-il assuré, citant la série "Le jeu de la dame", série "magnifique" au succès phénomènal sur Netflix. "Cela oblige les chaînes linéaires (traditionnelles) du monde entier à s'interroger".

"Il y a quelques années, peut-être qu'on aurait été moins susceptibles d'aller sur ce genre de propositions, d'adaptations (d'oeuvres) littéraires un peu trop patrimoniales", a ajouté Stéphane Sitbon-Gomez.

Quand Netflix est arrivé en France "on s'est dit" que c'était "un concurrent à Canal +". Mais "on s'est rendu compte que c'est le concurrent des chaînes en clair. Quand vous avez 9 millions d'abonnés, trois utilisateurs par compte", cela fait près de "30 millions de Français susceptibles de regarder Netflix, on est directement en compétition", a souligné M. Sitbon-Gomez.

Mais "la télévision n'a pas dit son dernier mot", a-t-il insisté.