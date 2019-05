France-Thaïlande: les "Bleues B" se rodent, sans briller

La "séance de travail" planifiée à deux semaines du Mondial face à la faible Thaïlande a été remportée (3-0) plutôt laborieusement par une équipe de France fortement remaniée, samedi à Orléans. Les habituelles titulaires, notamment lyonnaises, ont gagné des points sans jouer.

Contre la modeste 34e nation au classement Fifa, qualifiée pour la Coupe du monde (7 juin - 7 juillet) en France, la sélectionneuse Corinne Diacre a offert du temps de jeu aux "coiffeuses", les remplaçantes des Bleues.

"Ça va me permettre de voir celles qui sont là depuis le 8 mai et me poser peut-être un peu plus de questions sur le onze de départ", a dit cette semaine la technicienne, évoquant un "match d'entraînement" utile pour faire tourner l'effectif.

La manoeuvre était autant diplomatique que sportive: motiver toutes les joueuses, tester de nouvelles combinaisons et associations, et préserver les Lyonnaises qui, il y a une semaine pile, remportaient leur 4e Ligue des champions d'affilée à Budapest.

Au coup d'envoi, seule Delphine Cascarino, entrée en jeu tardivement contre le Barça samedi dernier, était alignée sur l'aile droite. Ses coéquipières de l'OL Wendie Renard, Griedge Mbock Bathy, Amel Majri, Amandine Henry et même la gardienne Sarah Bouhaddi étaient remplaçantes, tandis que l'attaquante Eugénie Le Sommer était forfait.

Dans ce chamboule-tout, les taulières Gaëtane Thiney et Elise Bussaglia, capitaine du jour, étaient chargées d'encadrer la jeune garde.

Ultra-dominatrices, mais aussi parfois très maladroites, les Bleues ont longtemps manqué le coche avant de prendre le large en seconde période par Bussaglia (60e) justement, puis sur un doublé de l'attaquante parisienne Kadidiatou Diani (78e, 86e) entrée sur le terrain à l'heure de jeu.

- Deux penalties manqués -

Les Tricolores auraient pu s'imposer plus largement encore, mais elles ont manqué pas moins de deux penalties! Grace Geyoro (71e) a tiré sur la barre transversale et Eve Perisset (83e), également remplaçante au coup d'envoi, a perdu son duel face à la gardienne thaïlandaise.

Pour le reste, elles se sont montrées brouillonnes, surtout en début de rencontre, à l'image de la défenseure Aïssatou Tounkara qui a totalement manqué sa passe transversale (7e) avant d'être prise dans son dos par la capitaine thaïlandaise (14e), dont la frappe est passée à côté du but de Pauline Peyraud-Magnin.

Malgré ces errements, les Bleues ont fait le siège de Thaïlandaises trop faibles individuellement pour rivaliser, notamment avec Delphine Cascarino (6e), l'avant-centre Valérie Gauvin (17e, 18e) ou encore Bussaglia (41e, 45e+1).

La Bordelaise Viviane Asseyi a bien assuré le spectacle avec un retourné (10e) qui a fait frémir le stade de la Source, avant un nouveau geste acrobatique tout aussi osé (15e), mais la précision n'était pas au rendez-vous. Et quand sa reprise de volée a trouvé le cadre, sur un corner de Thiney, la gardienne adverse a détourné la frappe sur la barre transversale (35e).

"On ne sera pas au mieux de notre forme, on va piocher un peu, mais l'essentiel est de travailler et faire des efforts", avait anticipé cette semaine Diacre, qui a astreint ses joueuses à une intense préparation physique depuis le début du rassemblement.

Après une journée de repos dimanche, les Bleues reprendront l'entraînement lundi à Clairefontaine avec, dans leur viseur, le dernier match amical de préparation contre la Chine le 31 mai à Créteil.

Le public du stade Dominique-Duvauchelle devrait voir une équipe plus proche de celle qui débutera le Mondial, le 7 juin contre la Corée du Sud au Parc des Princes. Les spectateurs d'Orléans, eux, n'ont pas eu cette chance...