France : tous les militaires envoyés en opérations extérieures seront vaccinés contre le Covid-19

"Tous les militaires en opération extérieure seront désormais vaccinés. La santé de nos militaires est essentielle à l'accomplissement de leur mission", a tweeté la ministre en remerciant "l'engagement du SSA (service de santé des armées)".

Cette annonce intervient alors que le président Emmanuel Macron a ouvert ce jeudi 6 mai les vannes de la vaccination contre le Covid-19 en France, en déclarant l'ouverture aux injections pour tous les 50 ans et plus, et à partir de 18 ans quand il reste des doses disponibles.

"Il s'agit de préserver la santé des personnels des forces armées et de maintenir nos capacités opérationnelles", a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'état-major, le colonel Frédéric Barbry. Seront progressivement vaccinés les forces spéciales, les militaires déployés au Sahel, au Levant, au Liban..., l'objectif étant de "prioriser les personnels envoyés dans des endroits à faible offre de soins", souligne-t-il.

Plus de sept mille militaires sont actuellement déployés en opération extérieure (hors missions particulières comme celle du porte-avions), dont plus de cinq mille au Sahel, dans le cadre de l'opération antijihadiste Barkhane, qui constitue la plus grosse opération extérieure française.

Une vaccination obligatoire

"Cette vaccination est obligatoire. Son refus occasionnera l'inaptitude de l'intéressé à l'opex (opération extérieure) considérée", a souligné le colonel Barbry.

La vaccination contre le Covid-19 a été ajoutée au calendrier vaccinal prévu par le code de la défense et auquel sont soumis les personnels engagés en mission extérieure. Parmi ces obligations vaccinales figure notamment la fièvre jaune, alors que cette vaccination n'est pas obligatoire pour la population civile.

Plusieurs milliers de militaires français ont d'ores et déjà été vaccinés, dont les 2200 marins du groupe aéronaval incluant le porte-avions Charles de Gaulle, alors que près des deux-tiers de l'équipage du bâtiment avaient été contaminés à bord en 2020.

Les équipages du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre et de la frégate Surcouf, qui croisent actuellement en mer de Chine orientale, ont également été vaccinés avant leur départ, tout comme l'ensemble des personnels des sous-marins nucléaires français (Force océanique stratégique, FOST), selon l'état-major.