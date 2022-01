France TV sera le diffuseur officiel des Jeux paralympiques de Paris 2024 en France et "s'engage à faire rayonner les athlètes et les sports paralympiques", a annoncé mardi le groupe public.

Ce dernier disposera ainsi de l'exclusivité française des droits audiovisuels et numériques de l'ensemble des Jeux olympiques et paralympiques de Paris.

"Avec les Jeux olympiques, nous rendrons ainsi accessible l'intégralité du plus grand événement sportif de ces prochaines années à tous les Français", s'est réjouie Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, citée dans un communiqué.

"Avec ce grand groupe audiovisuel du service public, nous partageons la même volonté de mettre en valeur les athlètes paralympiques (...), de faire découvrir leurs performances et leurs parcours uniques au public français, et de saisir cette occasion historique de changer durablement le regard de la société sur le handicap", a souligné pour sa part le président de Paris 2024, Tony Estanguet.

Pour être choisie, l'antenne publique a mis en avant "la captation et la diffusion de tous les sports (une première dans l'histoire des Jeux paralympiques), un accès gratuit à 300 heures de direct et une exposition exceptionnelle 24h/24 grâce à la complémentarité des deux chaînes premium du Groupe, France 2 et France 3", a-t-elle souligné.

Elle s'engage également à promouvoir les performances et les parcours des athlètes paralympiques durant les deux années et demi à venir, notamment via des portraits, magazines et autres programmes qui y seront consacrés.