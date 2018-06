France : un documentaire met en avant le problème du sida en Guyane

La Guyane est le seul département français où il existe une épidémie de sida "généralisée". Le département a une superficie équivalente à celle du Portugal mais 90% du territoire est recouvert de végétation. Dans les villages perdus dans la forêt, l'accès à l'information et à des offres de soins est très complexe.



Philippe Rostan a tourné un documentaire sur la prégnance du sida en Guyane et sur l'action de l'association AIDES qui navigue à bord de pirogues pour dépister et informer les populations recluses dans la forêt.