France : un nouveau gouvernement paritaire, qui penche à droite

C’est donc Elisabeth Borne, nouvelle Première ministre qui a eu la lourde charge de composer ce gouvernement pour commencer ce nouveau quinquennat. La parité y est respectée, 14 hommes et 14 femmes, en comptant la Première ministre.

La moitié d’entre eux étaient déjà présents dans le gouvernement Castex. Certains sont maintenus au même poste, d’autres changent de ministère.

Ils gardent leur portefeuille

Bruno Le Maire reste à Bercy, au poste de ministre de l’Economie et des Finances, et de la Souveraineté industrielle et numérique. C'est un poids lourd de ce gouvernement, comme l'indique sa première position dans l'ordre protocollaire lors de l'annonce sur le perron de l'Elysée.

Gérald Darmanin conserve son poste de ministre de l’Intérieur. Les controverses qui ont marqué son action lors du gouvernement sortant non pas altéré sa position. Il aura la charge d'appliquer la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi) qui doit moderniser les outils de sécurité.

Eric Dupond Moretti reste lui ministre de la Justice, malgré sa mise en examen pour "prise illégale d’intérêts", une première pour un ministre en exercice. Ses 22 premiers mois à la Chancellerie ont été marqués par une hausse "historique" du budget de la Justice, mais aussi une grogne sans précédent des magistrats à son encontre.

Franck Riester reste ministre chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité. Ex-cadre des Républicains, il est devenu un soutien "constructif" de la majorité après l'élection d'Emmanuel Macron, en tant que chef de file du parti Agir.

En tant secrétaire d'Etat chargé de l'Europe, Clément Beaune reste le Monsieur Europe auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

Ils restent au gouvernement mais changent de poste

Amélie de Montchalin, ancienne ministre de la Transformation et de la Fonction publiques est nommée ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Agnès Pannier-Runacher, ex-ministre déléguée chargée de l'Industrie est nommée ministre de la Transition énergétique. L'ex ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu devient ministre des Armées. Marc Fesneau, ancien ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne est nommé ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Brigitte Bourguignon, ex-ministre déléguée chargée de l'Autonomie passe au ministère de la Santé et de la prévention et remplace Olivier Veran, qui lui, est nommé secrétaire d’Etat chargé des relations avec le Parlement et de la vie démocratique. Olivier Dussopt, anciennement chargé des Comptes publics est nommé ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion. L'ancien porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, devient ministre délégué chargé des Comptes publics. C'est Olivia Grégoire, anciennement secrétariat d'Etat chargé de l'Economie sociale, solidaire et responsable qui le remplace en tant que porte-parole.

De nouveaux ministres

Les nouvelles têtes de ce gouvernement sont nombreuses et certaines de leurs nominations ont déjà fait couler beaucoup d’encre. Ces nouveaux ministres symbolisent le renouvellement promis par Emmanuel Macron.

La numéro 3 du gouvernement est l’une d’entre eux. L’ancienne diplomate et ambassadrice au Royaume-Uni depuis 2019, Catherine Colonna est donc nommée au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, remplaçant ainsi Jean-Yves Le Drian, en poste depuis 10 ans. L’historien Pap Ndiaye, directeur du Musée de l'histoire de l'immigration à Paris est nommé ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, à la place de Jean-Michel Blanquer. Rima Abdul Malak, conseillère culture d'Emmanuel Macron devient la ministre de la Culture remplaçant ainsi Roselyne Bachelot.

Le patron de LREM, Stanislas Guérini, remplace Amélie de Montchalin au poste de ministre de la Fonction publique. L’ancienne directrice générale de la Fédération française de tennis, Amélie Oudéa-Castéra est nommée ministre des Sports et des Jeux olympiques. La présidente LREM de la commission des Lois à l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet devient la nouvelle ministre des Outre-mer. Sylvie Retailleau, présidente de l'université Paris-Saclay devient ministre de la Recherche, de l’Enseignement supérieur et de l’innovation. Christophe Béchu, maire d'Angers est nommé ministre délégué en charge des Collectivités territoriales. Isabelle Rome, inspectrice générale de la Justice et magistrate devient la ministre déléguée chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances. Justine Benin, députée MoDem est la nouvelle secrétaire d’Etat chargée de la Mer, auprès de la première ministre, Elisabeth Borne. Charlotte Caubel, magistrate, et directrice de la protection judiciaire de jeunesse, remplace Adrien Taquet au poste de secrétaire d’Etat chargée de l’Enfance. L’euro députée LREM, Chrysoula Zacharopoulou est nommée secrétaire d’Etat chargée du Développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères. L’ex-président du groupe LR à l'Assemblée, Damien Abad, devient le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées.

Un gouvernement qui penche à droite

​​Malgré l'entrée marquante de Pap Ndiaye à l'Education nationale, le nouveau gouvernement est plutôt ancré à droite. Et ce malgré la volonté de renouveau d'Emmanuel Macron qui avait expliqué vouloir ouvrir le prisme de l'exécutif à la gauche et aux écologistes.



(Re)voir France : le gouvernement d'Elisabeth Borne passé au crible des critiques

Chargement du lecteur...

Les poids lourds Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, ex-Les Républicains, conservent leur portefeuille entant que numéro 2 et 3 du gouvernement après Elizabeth Borne. A Bercy, Bruno Le Maire ajoute la Souveraineté industrielle et numérique à ses attributions.

Deux transfuges des Républicains font leur entrée au gouvernement. Le maire d'Angers Christophe Béchu, est nommé ministre délégué aux Collectivités territoriales. Damien Abad, ex-chef du groupe LR à l'Assemblée, est nommé ministre des Solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Les macronistes restent, comme Clément Beaune, Gabriel Attal, Agnès Pannier-Runacher, Amélie de Montchalin et Olivia Grégoire.

De son côté, Stanislas Guerini, délégué général de Renaissance (ex-La République en Marche), accède au gouvernement à la tête du ministère de la Fonction publique.