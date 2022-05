Législatives en France : élections des députés de l'étranger, mode d'emploi

Combien d'électeurs résident hors de France ?

Selon, l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), sur les 48,7 millions d'électeurs inscrits, 1,4 million résident hors de France.

Jusqu'en 2012, les Français de l'étranger n'étaient représentés qu'au Sénat, la chambre haute du Parlement. L'élection des députés des Français résidant hors de France a été créée en 2008 à l'occasion d'une réforme de la constitution. Leur première élection a eu lieu quatre ans plus tard.



Les Français de l'étranger seront à nouveau représentés par onze députés (sur les 577 que compte l'Assemblée nationale) représentant les onze circonscriptions "étrangères".

Au nombre d'inscrit, la plus importante de ces circonscriptions est la 1e. Elle regroupe 231 328 inscrits sur seulement deux pays, le Canada et les États-Unis. Celle qui compte le moins d'électeurs (89 012) est la 2e quu s'étale sur 33 pays d'Amérique centrale, Amérique du sud et des Caraïbes.



Deux circonscriptions concernent le continent africain, la 9e et la 10e.

La 9e regroupe le Maghreb et une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, à l'exception du Bénin, du Ghana, du Togo et du Nigeria. Ces quatre derniers États sont sur la dixième circonscription avec le reste de l'Afrique et le Proche Orient.

Onze circonscriptions, onze députés pour représenter les Français établis hors de France lors des élections législatives. © TV5MONDE

Quand voter ?

Où voter ?

La 3e circonscription représente l'Europe du Nord. La 4e, petite par la taille mais importante pour le nombre d'électeurs couvre le Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg).La 5e est celle de la Péninsule ibérique, Andorre et Monaco.La Suisse et le Liechtenstein représentent la 6e circonscription.L'Europe centrale et les Balkans sont sur la 7e.La 8e est celle des pays européens de la Méditerranée auxquels s'ajoutent Israël, les Territoires palestiniens et la Turquie.La 11e, enfin, est un mastodonte regroupant 49 pays allant de l'Europe de l'Est à l'Océanie en passant par une grande partie de l'Asie.Les électeurs vivant à l'étranger voteront plus tôt que ceux de métropole et d'Outre-mer.► Compte tenu du décalage horaire, la 1ère circonscription se distingue. Le premier tour des élections législatives y aura lieu le 4 juin 2022 et le second le 18 juin. Dans les restes des circonscriptions de l'étranger, le premier tour est prévu le 5 juin et lesecond le 18 juin.► Par internet, tout le monde est logé à la même enseigne : premier tour le 27 mai jusqu'au 1er juin à 10h TU. Le second tour du vote électronique aura lieu du 10 au 15 juin à 10h TU.► Pour le vote par correspondance, la 1e circonscription retrouve sa petite spécificité horaire. Concernant le premier tour, le courrier contenant le bulletin doit être parvenu au poste consulaire le 2 juin à 18h heure locale au plus tard et, pour le second tour, le 16 juin à 18h heure locale. Un jour plus tard dans les deux cas pour les autres circonscriptions.À quelle adresse envoyer votre bulletin ? Pas de panique, vous recevrez chez vous votre matériel électoral avec une enveloppe mentionnant l'adresse. Il vous faudra, en revanche, l'affranchir ! Tenez compte également de la qualité des services postaux du pays dans lequel vous résidez !Le ministère français des Affaires étrangères propose ici un article plus détaillé

Les opérations de vote auront lieu dans les consultats et ambassades de France à travers le monde. Si vous avez un doute sur votre bureau de vote, voici un lien utile pour "interroger votre situation électorale".

Qui sont les candidats ?

Nouvelles alliances, nouvelles appellations NUPES pour Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Elle regroupe notamment La France insoumise, les Verts, le Parti communiste, Génération.S et le Parti socialiste.

Ensemble est une alliance autour de la République en marche d'Emmanuel Macron (majorité sortante).

Reconquête est le parti formé autour d'Éric Zemmour, candidat d'extrême droite à la présidentielle.

Les partis doivent respecter la période du dépôt des candidatures : elle s'est ouverte le 16 mai et se clôturera le vendredi 20 mai pour un début de campagne officiel le 30 mai.

Voici où nous en sommes à la date du 17 mai. À côté du nom du député sortant, l'étiquette politique sous laquelle il a été élu il y a cinq ans.



► 1e circonscription - Député sortant : Roland Lescure (La République en marche)

♦ NUPES : Florence Roger (LFI)

♦ ENSEMBLE : Roland Lescure

► 2e circonscription - Députée sortante : Paula Forteza (Ex-En Marche, sans étiquette)

♦ NUPES : Christian Rodriguez (LFI)

♦ ENSEMBLE : Éléonore Caroit

► 3e circonscription - Député sortant : Alexandre Holroyd (La République en marche)

♦ NUPES : Charlotte Minvielle (EELV)

♦ ENSEMBLE : Alexandre Holroyd

► 4e circonscription - Député sortant : Pieyre-Alexandre Anglade (La République en marche)

♦ NUPES : Cécilia Gondard (PS)

♦ ENSEMBLE : Pieyre-Alexandre Anglade

► 5e circonscription - Député sortant : Stéphane Vojetta (La République en marche)

♦ NUPES : Renaud Le Berre (EELV)

♦ ENSEMBLE : Manuel Valls

♦ DISSIDENT d'ENSEMBLE : Stéphane Vojetta



► 6e circonscription - Député sortant : Joachim Son-Forget (Non inscrit)

♦ NUPES : Magali Mangin (LFI)

♦ ENSEMBLE : Marc Ferracci

► 7e circonscription - Député sortant : Frédéric Petit (MoDem)

♦ NUPES : Asma Rharmaoui-Claquin (LFI)

♦ ENSEMBLE : Frédéric Petit



► 8e circonscription - Député sortant : Meyer Habib (UDI)

♦ NUPES : Isabelle Rivolet (LFI)

♦ ENSEMBLE : Déborah Abisror-de Lieme

► 9e circonscription - Député sortant : M'jid El Guerrab (Agir ensemble)

♦ NUPES : Karim Bencheikh (Génération.S)

♦ ENSEMBLE : Elisabteh Moreno

♦ DISSIDENT d'ENSEMBLE : Ahmed Eddaraz

► 10e circonscription - Député sortant : Amélia Lakrafi (La République en marche)

♦ NUPES : Chantal Moussa (LFI)

♦ ENSEMBLE : Lakrafi Amélia

♦ RECONQUÊTE : Georges Azar

► 11e circonscription - Député sortant : Anne Genetet (La République en marche)

♦ NUPES : Dominique Vidal

♦ ENSEMBLE : Anne Genetet

♦ RECONQUÊTE : Marc Guyon