Franck Ferrand refuse de passer le weekend sur Europe 1 et rejoint Radio Classique

L'ex-voix d'Europe 1 Franck Ferrand va rejoindre Radio Classique à la rentrée car Europe 1 voulait basculer son émission, "Au cœur de l'histoire" le weekend, a-t-il déclaré lundi dans Le Parisien.

"Je ne souhaitais pas partir donc j'ai le coeur lourd", a déclaré l'animateur après 15 ans sur les ondes, une 1.500e émission fêtée mercredi, et des records de téléchargements en podcasts.

Alors que les audiences de la radio sont au plus bas, Europe 1 a de nouveau chamboulé sa grille de programmes pour la rentrée prochaine, en proposant notamment des tranches plus larges à plusieurs animateurs. Christophe Hondelatte a vu son émission de récits d'actualité avancée à 14H00, à la place de celle de Franck Ferrand.

Le nouveau vice-président d'Europe 1 Laurent Guimier a proposé à Franck Ferrand de faire passer son émission le samedi et le dimanche entre 13H et 14H.

"Europe 1 a voulu me déclasser, j'ai préféré partir", explique Franck Ferrand.

Le journaliste âgé de 50 ans présentera à la rentrée sur Radio Classique (qui fait partie avec Le Parisien-Les Echos du groupe LVMH) deux tranches quotidiennes avec "un peu moins de narration et un peu plus d'évocation", a-t-il déclaré sans plus de précisions.

La direction d'Europe 1 a répondu lundi avoir "fait le choix, pour des raisons d'équilibre éditorial, de n'avoir qu'une seule émission de récits en semaine".

"L'érosion régulière des audiences d'+Au cœur de l'histoire+ depuis plusieurs saisons nécessitait en outre de repenser sa diffusion et le concept", a souligné à l'AFP la station du groupe Lagardère.

La nouvelle direction de la radio affirme lui avoir proposé une émission le samedi et le dimanche sur la tranche 13-14H, mais aussi de "rester le consultant histoire d'Europe 1", "d'intervenir dans la matinale sous forme d'éphémérides", et "de réaliser 5 séries de podcasts annuels (...) ce qui permettait de maintenir en poste son équipe de production".

L'émission a perdu environ 100.000 auditeurs sur la saison 2017-2018, soit environ 15% de son audience.

Franck Ferrand doit assurer sur France télévisions les commentaires historiques et culturels pour la deuxième année consécutive pendant le Tour de France, qui part le 7 juillet de Vendée.