François Hollande plaide pour une Europe politique devant des lycéens à Nancy

L'ancien président François Hollande a plaidé jeudi pour une Europe politique qui s'engagerait pour "la paix, la résolution des conflits et le climat" devant des lycéens de Nancy qu'il rencontrait pour témoigner de son expérience européenne.

"Ce qu'il manque à l'Europe, c'est d'avoir les critères de la puissance politique, qui serait au service de valeurs comme la paix, la résolution des conflits et le climat", a-t-il déclaré.

"C'est très difficile de le faire à 27, je pense qu'il faut le faire avec quelques pays pour qu'on puisse avancer plus vite", a suggéré l'ancien président.

François Hollande, qui s'exprimait devant 70 élèves de première S et ES dans la bibliothèque des livres anciens du lycée Henri Poincaré, entend poursuivre ses rencontres avec des lycéens pour parler du "fonctionnement de l'Europe qui est souvent opaque pour les citoyens".

"Lorsqu'il y a des interventions à faire" dans le règlement de conflits "l'Europe, on la cherche quelquefois, elle n'a pas une diplomatie commune", a ajouté M. Hollande, répondant à la question d'un lycéen sur ce qu'il faudrait à l'UE pour peser face aux Etats-Unis et à la Chine.

"L’Europe ne porte pas suffisamment l'objectif de l'écologie, de l'environnement, de la lutte contre le réchauffement climatique", a-t-il poursuivi, regrettant que ces sujets ne fassent pas l'objet de traités.

Pendant une heure et demie, M. Hollande, debout devant deux drapeaux français et européens, a répondu à huit questions sur les velléités de départ de l'Union européenne d'autres pays après le Brexit, la politique agricole commune, l'élargissement, la montée du nationalisme, les divergences des politiques fiscales et sociale, la crise migratoire...

"Avez-vous remarqué que les Français ont un rapport compliqué avec leur président?", l'a interrogé Yanis. "Ah oui, j'ai remarqué!", s'est esclaffé l'ancien président, provoquant les rires de l'assistance.

M. Hollande, qui a débuté son cycle de rencontres avec des lycéens mercredi à Vierzon (Cher), sera à Dreux (Eure-et-Loir) lundi puis dans le Nord la semaine prochaine.