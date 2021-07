François Sauvadet prend la tête des Départements de France

François Sauvadet (UDI) a été élu mardi président des Départements de France (ADF) à la suite des élections départementales, en annonçant son ambition de "redonner toute leur place aux départements".

A 68 ans, le président du conseil départemental de Côte d'Or succède sans surprise à Dominique Bussereau, qui ne s'était pas représenté à la présidence de la Charente-Maritime.

Il a été élu pour la mandature 2021-28 au cours de l'assemblée générale de l'association, qui réunit les présidents de 95 départements et de sept collectivités territoriales à compétences départementales.

Après un scrutin marqué par une abstention historique en juin, la droite a renforcé sa majorité dans les départements, en en contrôlant 72 après en avoir pris deux à la gauche.

François Sauvadet a affirmé son ambition de "redonner toute leur place aux Départements, car nous sommes dans le cœur des Français et des élus locaux. La crise des gilets jaunes et la crise sanitaire l'ont montré: nous avons été en première ligne pour répondre aux conséquences sociales de ces crises et pour venir en aide à nos concitoyens fragilisés, côte à côte avec les maires. Nous avons pallié les insuffisances des réponses de l’État, notamment celles des ARS et la confusion des directives ministérielles", selon un communiqué de l'ADF.

"Les ministères ne doivent pas prendre les Départements pour des services territoriaux chargés de mettre en œuvre leurs directives", a-t-il aussi mis en garde.

Encarté à l'UDI, François Sauvadet dirige la Côte d'Or depuis 2008 après avoir été journaliste au Bien Public de Dijon, député et ministre de la Fonction publique sous Nicolas Sarkozy entre juin 2011 et mars 2012.