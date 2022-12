Françoise Bourdin, l'écrivaine aux 15 millions d'ouvrages vendus, est décédée

Ignorée du monde littéraire, Françoise Bourdin est l’auteur de près de cinquante livres qui ont rencontré un immense succès, certains ayant été adaptés à la télévision."J’adresse mes plus sincères condoléances à la famille de Françoise Bourdin, à ses deux filles, Fabienne et Frédérique, à ses petits-enfants, je pense à toutes les équipes, de Belfond, de Plon et de Pocket, qui ont travaillé avec elle depuis tant d’années, ainsi qu’à ses millions de lecteurs fidèles"a déclaré la directrice générale du groupe, Michèle Benbunan, dans un communiqué transmis à l'AFP.Son dernier livre, "Un si bel horizon", était sorti aux éditions Plon début 2022.Souvent qualifiée de "populaire", son œuvre entamée dès les années 70 est restée dans l'ombre de celle d'un Guillaume Musso, par exemple."Il y a un certain mépris pour la littérature populaire", avait-elle regretté en 2019 lors d'un entretien à l'AFP. "Les gens qui méprisent ce que j'écris n'en ont évidemment jamais lu un seul paragraphe. C'est très injuste. C'est un a priori élitiste".Au coeur de son œuvre littéraire ? Les sagas familiales. Elle publie son premier roman, "Les soleils mouillés", en 1972 alors qu'elle n'est pas encore majeure. Un deuxième roman, "De vagues herbes jaunes", paraît l'année suivante et sera adapté pour la télévision par Josée Dayan.Levée aux aurores, la romancière, installée dans une grande longère normande de la vallée de la Seine, non loin de Giverny, se mettait immuablement devant son ordinateur chaque matin pour écrire."Si l'inspiration ne vient pas, je vais me promener en forêt avec mes chiens", racontait-elle tandis que ses deux compagnons à quatre pattes, un Border Collie et un Beauceron, venaient mendier une caresse. Le plus souvent, l'inspiration était là.Extrêmement productive, elle publiait un roman par an, voire deux.