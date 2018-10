Francophonie : cérémonie d'ouverture du Sommet à Erevan 

Michaëlle Jean, la Secrétaire générale de la Francophonie, et Nikol Pachinian, Premier ministre arménien, accueillent, ce 11 octobre, les 40 chefs d'Etat et de gouvernement membres de la Francophonie. Les différents chefs d'Etat et de gouvernement ont ensuite défilé à la tribune rendant unanimement hommage à Charles Aznavour, défendant le multilatéralisme, le multilinguisme et la force de la Francophonie tout en appelant parfois à des changements.



> Pour en savoir plus sur ce Sommet, regardez nos reportages et lisez nos articles.



Ce Sommet qui dure jusqu'au 12 octobre, doit désigner une nouvelle Secrétaire générale de la Francophonie, pour succéder à Michaëlle Jean, elle-même candidate à sa propre succession.