Francophonie : pourquoi le Canada soutient Michaëlle Jean ?

A l'issue du sommet de l'Union africaine, les dirigeants africains ont décidé de soutenir la candidature de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de la Francophonie, et non celle de la Canadienne déjà en poste : Michaëlle Jean. Alors qu'elle se présente pour un nouveau mandat, elle est fortement soutenue par le Canada et sa ministre de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau.