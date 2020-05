Francophonie : report du XVIIIe sommet prévu en décembre en Tunisie

En raison de la crise sanitaire qui touche aujourd’hui le monde entier et des nombreuses incertitudes qui en découlent, Kais Saied, président de la République de Tunisie et Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie, ont convenu de reporter le XVIIIe Sommet de la Francophonie, qui devait avoir lieu les 12 et 13 décembre 2020 à Tunis.



La Tunisie réaffirme sa volonté d’abriter le XVIIIe Sommet, et propose que celui-ci se tienne à Djerba en 2021, à une date qui sera décidée par les autorités tunisiennes et l’OIF, et communiquée prochainement.



La Francophonie se félicite de l’engagement de la Tunisie et réitère son intérêt pour le thème "Connectivité dans la diversité : le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone". sa pertinence ayant été renforcée par cette crise sans précédent qui a touché l’ensemble des Etats et gouvernements membres de l’OIF.



Le Sommet se réunit tous les deux ans. Il définit les orientations de la Francophonie dans un cadre stratégique décennal de manière à assurer son rayonnement dans le monde.



L’OIF compte 88 États et gouvernements : 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs.

