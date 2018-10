Fraudes dans le foot belge: un joueur écroué, une première dans l'enquête

Le milieu de terrain international tunisien Fabien Camus, qui a joué récemment pour le FC Malines en Belgique, a été inculpé et écroué mercredi dans la vaste enquête anticorruption qui ébranle le football belge, a appris l'AFP de source proche de l'enquête confirmant des informations de presse.

C'est la première fois qu'un joueur est placé en détention provisoire depuis qu'a éclaté le 10 octobre ce scandale de matchs truqués et de fraudes sur les commissions liées aux transferts.

L'attaquant belge Olivier Myny avait été inculpé dans ce dossier il y a deux semaines mais laissé libre par le juge d'instruction.

Selon les médias, Fabien Camus, 33 ans, qui a la double nationalité franco-tunisienne et a brièvement joué pour l'Olympique de Marseille au début des années 2000, est actuellement sans club mais évoluait au FC Malines entre janvier et juillet 2018.

Or ce club flamand, qui joue actuellement en deuxième division belge, se retrouve au coeur du scandale.

Les enquêteurs soupçonnent que deux matches disputés en mars 2018, liés à ses efforts contre la relégation, ont été arrangés à son bénéfice... Même si Malines a finalement échoué à se maintenir en D1.

Selon le parquet fédéral, "le juge d'instruction a inculpé ce (mercredi) matin Mr F.C. de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent".

"Il a été placé sous mandat d'arrêt" c'est-à-dire écroué, a précisé le parquet dans un communiqué.

C'est le dixième suspect écroué dans le cadre de l'enquête menée par un juge d'instruction de la province du Limbourg (nord-est) et chapeautée par le parquet fédéral, compétent en matière de crime organisé.

Au total plus de 20 personnes ont été inculpées de corruption et/ou blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle. Parmi elles figurent des dirigeants de clubs, agents de joueurs (dont les influents Mogi Bayat et Dejan Veljkovic), deux arbitres et les entraîneurs du FC Bruges et de Lokeren.

Après son début de carrière professionnelle à l'OM, et avant Malines, Fabien Camus a notamment joué pour les clubs belges de Charleroi, Anvers et celui de Genk, avec lequel il a été champion de Belgique en 2011.