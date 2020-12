A Fucking en Autriche, on rêve d'un retour à l'anonymat

Perdue dans la campagne autrichienne, la bourgade de Fucking, rebaptisée Fugging au 1er janvier, n'a qu'une hâte: retrouver l'anonymat auquel elle était destinée si ce n'était pour son nom, et signe de cet empressement, les panneaux ont déjà été changés.

"C'était devenu infernal, les gens passaient en nous faisant des doigts d'honneur", a témoigné lundi auprès de l'AFP une vieille dame coiffée d'un bonnet de laine rouge vif. Sans oublier toutes les moqueries des internautes.

Le 23 novembre, la centaine d'habitants de Fucking, orthographié de manière identique au gérondif de l'argotique anglais "fuck", a voulu tourner la page sur des années de railleries interplanétaires.

La décision était prise: le hameau s'appellerait désormais "Fugging".

"On l'a pas fait de gaieté de coeur vous savez, c'est notre village, cela fait des frais, mais on ne pouvait plus faire autrement", les panneaux étant dérobés régulièrement, ajoute la riveraine, une des rares à accepter de s'exprimer dans un village excédé par son involontaire notoriété.

Ce banal lieu-dit n'a ni bâtisse de renom ni spécialité locale pour attirer l'attention, simplement quelques fermes, rattachées à la commune de Tarsdorf en Haute-Autriche (nord), à 350 km à l'est de la capitale Vienne, près de la frontière avec la Bavière.

Pourtant, depuis de nombreuses années, il voyait affluer de facétieux touristes, venus se faire photographier devant les panneaux de signalisation, parfois même en bus. Certains n'hésitant pas à prendre des positions scabreuses, en vue d'alimenter les réseaux sociaux en jeux de mots polissons.

- 'Fucking hell' -

Wolfgang Pohler leur vendait volontiers quelques souvenirs dans sa petite échoppe des environs et regrette que les gens "n'aient plus d'humour" de nos jours.

"On n'est pas loin de Salzbourg et même avant internet, il y a toujours eu des Anglais ou des Américains pour venir se faire photographier à Fucking", dit-il en dénonçant le vote du conseil municipal.

Une bière berlinoise nommée... "Fucking Hell" a aussi été commercialisée et les habitants, catholiques pour la plupart, craignaient qu'une maison close n'ouvre bientôt ses portes.

"Nous avons eu assez de battage médiatique par le passé", a commenté dans la presse locale la maire Andrea Holzner, pour justifier le simple troc de ces deux consonnes, censé rétablir la tranquillité du village, dont le nom remonte au Moyen-Age.

Il n'est pas certain que cela suffise car des petits malins viennent désormais la nuit pour repeindre les deux nouvelles lettres, et la police est sur les dents, prête à intervenir au moindre incident.

On trouvait encore par endroit lundi des écriteaux rappelant le nom d'origine de la commune, sur une vieille maison abandonnée aux ronces, dans une impasse ou encore pour indiquer la vente directe de pommes de terres.

Rien sinon ne distingue plus ce lieu-dit du reste de la commune. A part peut-être l'hostilité encore palpable des gens du coin envers les badauds de passage en quête de selfies.