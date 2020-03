Fuir la capitale, l'ennui et le coronavirus, avant d'être confiné

On dirait un jour de départ en vacances... Mardi, jour du début d'un confinement inédit dans tout le pays pour au moins 15 jours, certaines gares parisiennes étaient bondées de voyageurs fuyant la capitale, l'ennui et le coronavirus.

Gare Montparnasse d'où partent les trains vers l'ouest du pays, le hall voyageurs est bondé. Mais pas de cohue, même presque pas de bruit: les gens parlent peu, une étrange ambiance pour un hall de gare.

Régulièrement un message dans le haut-parleur rappelle les consignes des autorités à "rester chez soi" et "porter un masque" quand on est au contact avec d'autres.

Près d'un tiers des personnes en portent un. Certains font avec les moyens du bord, foulards, écharpes ou même masques de sommeil plaqués sur la bouche et le nez.

Debout ou assis sur une valise, les uns attendent patiemment tandis que les autres, ordinateurs portables sur les genoux, travaillent à distance.

Les valises sont lourdes, on prévoit de partir pour un moment. "Je serai plus heureux confiné en Bretagne chez mes parents qu'au fond de mon petit appartement", explique Vincent Hirrien, 24 ans, en route pour Brest.

Au programme de cet employé dans un cabinet d'architectes à Montpellier, "jeux de société, lectures, films" et "livraisons de courses devant la porte pour les grands-parents".

Les trains sont à l'heure, les voyageurs en avance. Ils sont nombreux à avoir pris leurs précautions pour être sur le quai avant midi, quand débuteront les contrôles des déplacements par les forces de l'ordre pour faire respecter le confinement général.

C'est le cas de Victor, 22 ans, arrivé plus d'une heure et demi avant son train pour Quimper. "Quinze jours de confinement ça va, mais si ça se prolonge, ça va être chaud!", dit celui qui vit avec son frère dans un studio de 20m2 à Paris.

- "Règles stricte" -

Alexandra Guennec, 50 ans, est l'une des rares à ne pas partir. "J'attends mon mari et ma fille qui arrivent de Bordeaux", explique-t-elle. Ils seront cinq dans 50m2, "ça ne va pas être simple, il va falloir instaurer des règles strictes sinon on va s'entre-tuer!" rit-elle.

Gare Saint-Lazare, quelques personnes courent pour attraper les derniers trains pour la Normandie, avant le confinement.

Beaucoup portent un masque et là aussi, une voix dans le haut-parleur rappelle régulièrement: "Nous recommandons aux personnes fragiles ou sensibles de rester à leur domicile".

Un jeune couple, Florence et Alex, s'apprête à monter dans un train pour Rouen. Avec des amis, tous en télétravail, ils ont loué une maison pour 20 euros par jour et par personne. "Le petit appart' parisien sombre en confinement, ce n'était pas possible", expliquent-ils.

Léa et Clément, eux, partent avec leurs deux enfants, 1 an et 4 ans. Ils vont rejoindre leur maison de famille en Normandie. "Nous avons hésité jusqu'à la dernière minute. La prise de conscience a été progressive. On s'est d'abord dit qu'on voulait rester près de nos parents à Paris, mais avec le confinement, nous ne pourrons plus les voir", disent-il.

"C'est plus pour nos enfants que pour nous", expliquent ces parents, qui redoutaient de "très longues" journées dans leur 60m2.