Fuir Washington, retrouver l'Iowa: les démocrates veulent en découdre

Scotchés sur les bancs du Sénat depuis le début de la semaine pour le procès en destitution de Donald Trump, ils ont retrouvé l'Iowa, quelque 1.500 kilomètres plus à l'ouest, avec un plaisir évident.

Les sénateurs Bernie Sanders, 78 ans, et Elizabeth Warren, 70 ans, qui rêvent de porter les couleurs démocrates lors de la présidentielle américaine du 3 novembre, entendent rattraper le temps perdu.

Pendant qu'ils écoutaient - en silence et privés de leur téléphone portable - les réquisitoires et plaidoiries d'un procès acrimonieux, leurs principaux rivaux, Joe Biden et Pete Buttigieg, qui ne siègent pas au Congrès, sillonnaient l'Iowa à leur guise à l'approche du rendez-vous du 3 février.

Cet Etat rural occupe une place en part dans le théâtre politique américain: premier rendez-vous dans la course pour l'investiture démocrate, il donne le ton pour la suite. Un bon résultat et la dynamique peut s'enclencher. Un revers et l'aventure peut s'arrêter net.

"Je suis ravi d'être ici ce soir!": depuis Ames, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Des Moines, capitale de l'Etat, Bernie Sanders n'a pas caché pas sa joie samedi soir, rappelant que son "devoir constitutionnel" l'avait retenu à Washington.

"Nous avons eu de la chance que les débats aient été ajournés en milieu de journée", a-t-il ajouté amusé, promettant de revenir "aussi souvent que possible" dans les neuf jours à venir.

Saluant la présence de l'un de ses soutiens les plus médiatiques, le jeune élue du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez, il a tracé la carte d'un cercle vertueux de victoires.

"Si nous gagnons ici dans l'Iowa, nous avons une très bonne chance de l'emporter dans le New Hampshire. Je pense que nous serons vainqueurs dans le Nevada, et en Californie. Et je suis convaincu que nous l'emporterons dans nombre d'autres Etats et décrocherons la nomination démocrate!".

- Bons sondages pour "Bernie" -

Le dernier sondage New York Times/Siena College sur l'Iowa rendu public samedi a donné le sourire à son équipe. Le sénateur du Vermont, battu en 2016 par Hillary Clinton à l'issue d'une primaire acharnée, est en tête avec 25%, contre 18% à Pete Buttigieg, 17% à Joe Biden et 15% à Elizabeth Warren.

Mais les chiffres varient d'un institut à l'autre (un sondage CBS donne Bernie Sanders et Joe Biden au coude-à-coude avec 26% et 25%), et personne ne se hasarde à faire des pronostics.

D'autant que les candidats sont départagés d'une façon singulière lors des "caucus", soirées électorales au cours desquelles les électeurs se rangent physiquement d'un côté ou l'autre de la salle pour désigner leur candidat.

Elizabeth Warren a elle reçu un coup de pouce bienvenu - mais à la portée réelle incertaine - avec le soutien du Des Moines Register, plus grand quotidien de l'Etat.

"La compétence de Warren, son respect pour les autres et son statut de première femme à la Maison Blanche offrirait une réponse adaptée à l'ignorance, au sexisme et à la xénophobie de la présidence Trump", a écrit le journal.

"Merci pour votre soutien DMResgister!", a répondu l'ancienne professeure de droit à Harvard, promettant de "se battre de tout son coeur dans l'Iowa et à travers le pays".

Pete Buttigieg, 38 ans, qui apporte "un optimisme rafraîchissant" sur la campagne, selon les termes du DesMoines Register, est lui omniprésent.

L'ancien maire de South Bend (Indiana), devait participer dimanche soir, depuis l'Iowa, à un débat avec des électeurs organisé par la chaine conservatrice Fox News.

L'occasion pour lui de marteler sa conviction qu'il est le mieux placé face à Donald Trump car il a, assure-t-il, la capacité de grappiller de précieuses voix républicaines dans les Etats-clés.

Le milliardaire républicain observe, lui, le combat démocrate depuis la Maison Blanche. Et tente, comme en 2016, d'alimenter les divisions à coups de tweets à double-tranchant concernant Bernie Sanders.

"Bernie-le-cinglé prend la tête dans les primaires démocrates mais il est de plus clair que les démocrates ne le laisseront jamais gagner!", a-t-il lancé vendredi sur son réseau social préféré.