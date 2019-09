Fuite de gaz dans le quartier Trévise à Paris, rues bouclées et habitants évacués

Une cinquantaine d'habitants ont été temporairement mis à l'abri et un périmètre de sécurité a été établi après une fuite de gaz lundi soir à Paris, dans le quartier où une spectaculaire explosion avait fait quatre morts et 66 blessés en janvier, ont indiqué les pompiers et GRDF.

Une trentaine de pompiers se trouvaient sur place avec des agents de Gaz réseau distribution France (GRDF) dans le quartier Trévise (IXème arrondissement) pour circonscrire la fuite, a indiqué à l'AFP le porte-parole de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), le lieutenant-colonel Gabriel Plus.

"On a évacué des étages de plusieurs immeubles potentiellement concernés par la fuite et établi un périmètre de sécurité assez large" touchant plusieurs rues et où la circulation est coupée, a-t-il ajouté. Vers 23H, le périmètre commençait à être réduit, signe d'un moindre danger, a-t-il ajouté.

Une cinquantaine de riverains ont été temporairement mis à l'abri, a précisé GRDF, en précisant avoir proposé de prendre en charge leurs frais de logement le temps des investigations et de la mise en sécurité.

La fuite a été localisée cité de Trévise, à quelques dizaines de mètres de là où, rue de Trévise, une explosion avait tué quatre personnes -dont deux pompiers- et 66 blessés, le 12 janvier au matin.

Les équipes de GRDF et de la BSPP sont arrivées sur place lundi après-midi après avoir recu un appel pour une odeur suspecte de gaz, a précisé GRDF dans un communiqué.

La fuite pourrait provenir d'un ou deux immeubles situés entre la rue Ambroise Thomas et la cité de Trévise, où le gaz a été coupé, a précisé le lieutenant-colonel Plus.

"La mairie est ouverte pour accueillir les habitants en attendant les instructions ultérieures", a twitté la mairie du IXe arrondissement dans la soirée.

"Ça fait une heure maintenant que c'est barré", indiquait en début de soirée sur place à un journaliste de l'AFP un habitant de la rue Richer, bloqué par le cordon de sécurité. "C'est vraiment pas rassurant après ce qu'il s'est passé", a-t-il ajouté.

Juste après l'explosion en janvier, qui avait soufflé les façades de plusieurs rues adjacentes et détruit certains immeubles, les premiers éléments de l'enquête avaient évoqué une possible fuite de gaz. Mais l'origine exacte n'a à ce jour pas été établie officiellement.

