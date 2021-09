Fumée dans le module russe de l'ISS, l'équipage en sécurité

De la fumée et une odeur de plastique brûlé ont été détectés dans le segment russe de la Station spatiale internationale (ISS), a indiqué Roscosmos, assurant que l'équipage était en sécurité et qu'une sortie spatiale était maintenue.

"Le 9 septembre à 04H55 heure de Moscou, un détecteur de fumée s'est déclenché dans le module de service Zvezda du segment russe de l'ISS lors du changement automatique de la batterie et une alarme s'est déclenchée", a indiqué dans un communiqué Roscosmos.

L'agence spatiale russe a précisé qu'un filtre atmosphérique a été utilisé pour "pour éliminer une éventuelle pollution par les fumées" et que l'équipage a ensuite continué sa nuit.

"Tous les systèmes fonctionnent normalement", a rassuré Roscosmos, précisant que "l'équipage continue de s'entraîner normalement pour la sortie dans l'espace" prévue jeudi après-midi.

Ce nouvel incident, le dernier d'une longue série, intervient après que la société spatiale russe chargée de la maintenance de la partie russe de l'ISS, a jugé fin août que celui-ci était dans un état inquiétant avec 80% des systèmes de vol en "fin de leur durée de service".

Selon des entretiens de l'équipage avec la Terre, diffusés par la NASA et cités jeudi matin par l'agence Ria Novosti, une alarme s'est déclenchée dans le module russe Zvezda et l'équipage a perçu de la fumée et des odeurs inhabituelles.

Selon Ria, l'astronaute français Thomas Pesquet a indiqué qu'une odeur de plastique brûlé est parvenue au segment américain depuis la partie russe de la station en raison de la ventilation.

Deux cosmonautes, Oleg Novitsky et Piotr Doubrov, doivent effectuer une sortie extra-véhiculaire jeudi afin de poursuivre les travaux d'intégration du nouveau module scientifique russe Nauka, qui s'est amarré fin juillet à l'ISS, après presque 15 ans de retards et de déboires techniques.

L'industrie spatiale russe a rencontré de nombreuses difficultés ces dernières années entre lancements ratés et scandales de corruption. Mais elle veut se relancer avec des projets ambitieux, comme construire sa propre station spatiale ou une base lunaire avec la Chine.

La coopération avec les Etats-Unis est, elle, en train de se dégrader, sur fond de tensions internationales.