Fusillade en Californie: le tireur était motivé par la haine envers Taïwan

L'homme qui a ouvert le feu dimanche dans une église en Californie, fréquentée par la communauté taïwano-américaine, faisant un mort et cinq blessés, était motivé par la haine à l'égard de Taïwan et ses habitants, a déclaré lundi la police.

Le tireur présumé, David Chou, 68 ans, a cadenassé les portes et glissé de la glu dans les serrures de l'église dans laquelle des dizaines de paroissiens participaient à un banquet après le service religieux du matin, à Laguna Woods, près de Los Angeles.

Il avait également caché des sacs contenant des cocktails Molotov et des munitions de rechange autour du bâtiment avant d'ouvrir le feu avec deux armes de poing, dans ce que les enquêteurs considèrent comme une tentative "méthodique" de faire un carnage.

"Nous savons qu'il a élaboré la stratégie qu'il voulait mettre en oeuvre", a déclaré le shérif du comté d'Orange, Don Barnes.

"C'était très réfléchi, car il s'était préparé, en étant sur place, en sécurisant l'endroit, en plaçant des objets à l'intérieur de la pièce pour faire d'autres victimes s'il en avait l'opportunité", a-t-il ajouté.

M. Chou, agent de sécurité à Las Vegas, a agi pour des raisons "politiques et motivées par la haine (et) était contrarié par les tensions politiques entre la Chine et Taïwan".

"D'après ce que nous avons découvert, nous croyons qu'il ciblait spécifiquement la communauté taïwanaise et cette église presbytérienne taïwanaise est une représentation de cette communauté", a-t-il expliqué.

Selon le shérif, l'homme est un citoyen américain qui a immigré de Chine.

De son côté, un responsable de la représentation commerciale de Taïwan à Los Angeles a déclaré à l'AFP qu'il était né sur l'île en 1953.

L'homme tué par le suspect était un médecin de 52 ans, John Cheng, qui a succombé après avoir chargé l'attaquant pour tenter de le désarmer, donnant le temps aux autres paroissiens de le neutraliser, le ligotant notamment avec une rallonge électrique.

Le shérif Barnes a qualifié le Dr Chen de "héros" sans lequel "il y aurait sans nul doute eu d'autres victimes".

Le médecin, qui a réussi à plaquer le suspect, a été touché par des coups de feu et son décès a été prononcé par les secours à leur arrivée sur les lieux."

Cinq autres personnes blessées lors de cette attaque ont été emmenées à l'hôpital. Elles avaient entre 66 et 92 ans.

Le suspect a été placé en détention avec une caution d'un million de dollars.

Les tensions politiques et diplomatiques sont vives entre Pékin et Taipei: le régime communiste considère l’île de Taïwan comme une de ses provinces destinées à revenir dans son giron, au besoin par la force.