Fusillade mortelle à Nantes: cinq hommes mis en examen pour meurtre et écroués

Cinq hommes ont été mis en examen pour meurtre et écroués dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un jeune homme par balle dans un bar à chicha à Nantes en avril, a annoncé vendredi le parquet de Rennes.

Entre le 19 et 23 avril, plusieurs règlements de comptes ont eu lieu dans différents quartiers de Nantes, ces faits culminant avec la mort d'un employé de 24 ans dans un bar du centre le 23 avril.

Lundi, "à la suite de nombreuses investigations réalisées par la police judiciaire (PJ) de Nantes, neuf individus ont été interpellés avec le soutien du RAID et placés en garde à vue", a indiqué le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, dans un communiqué de presse.

Parmi eux, une femme a été mise en examen des chefs de participation à une association de malfaiteurs et non dénonciation de crime. Elle a été placée sous contrôle judiciaire strict jeudi, d'après la même source.

Outre une mise en examen pour meurtre, cinq hommes ont été mis en examen pour "participation à une association de malfaiteurs" et "tentative de meurtre commis en bande organisée".

Conformément aux réquisitions du parquet, ils ont été placés en détention provisoire. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.

Compte tenu "de la gravité des faits", une information judiciaire avait été ouverte par le parquet auprès de la Juridiction inter régionale spécialisée (JIRS) de Rennes, compétente en matière de lutte contre la criminalité organisée.

Le 28 avril, quelque 500 personnes avaient défilé simultanément dans sept quartiers de Nantes, après les fusillades en série qui avaient fait un mort et six blessés, pour protester "contre la guerre des quartiers", en présence de la mère de la victime et de la maire de Nantes Johanna Rolland (PS).