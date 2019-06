Fusillades de masse aux Etats-Unis : et si le problème n'était pas seulement les armes à feu ?

Les Etats-Unis d'Amérique sont un pays très particulier à plusieurs titres. Les fusillades de masse, que rien ne semble enrayer depuis plusieurs années, font malheureusement partie des ces spécificités américaines que personne n'envie. Le record du nombre d'armes par habitant est souvent évoqué pour expliquer ces crimes. Pour autant, la très grande circulation d'armes à feu, bien qu'étant un facteur aggravant du phénomène, ne peut l'expliquer à elle seule. D'autres pays dans le monde ont eux aussi un grand nombre d'armes à feu ou des taux de criminalité plus élevés et ne subissent pourtant pas ce fléau. Sachant que l'Amérique est la seule nation au monde où ces tueries sont devenues récurrentes, d'où provient ce problème de société, effrayant, mais pourtant mineur dans les homicides aux Etats-Unis ?

Les meurtres par armes à feu… en baisse

Les études sur les morts par armes à feu aux Etats-Unis sont unanimes : leur baisse en l'espace de moins de 40 ans est de plus de 30%. Si l'on "tue moins par balles" au pays de l'Oncle Sam, dans le même temps, les blessures et les suicides par armes à feu ont eux augmenté… comme les fusillades de masse. Les raisons invoquées pour expliquer cette tendance de la baisse des morts par armes à feu sont expliquées par des mesures d'amélioration des politiques de sécurité ou d'amélioration de l'économie : la population américaine aurait progressé dans sa qualité de vie, serait "moins encline à se tirer dessus pour se tuer".



Mais pour autant le taux d’homicide aux Etats-Unis en 2015 est de 5,2 pour 100 000 habitants, ce qui place ce pays au 31e rang mondial "des plus meurtriers". Cette statistique, malgré son aspect sinistre (à comparer avec la France qui compte 1 homicide pour 100 000 habitants) est pourtant encourageante : en 1980, les Etats-Unis comptaient 10,7 homicides pour 100.000 habitants ! Les agressions violentes ont atteint leur taux maximume de 442 pour 100.000 en 1992 et sont retombées à 242 en 2012, selon une recherche publiée dans le Journal of the American Medical Association (JAMA). En réalité, si les Etats-Unis sont toujours le pays développé le plus dangereux de la planète, ils le sont moins qu'auparavant.

Et les fusillades de masse ?

Les fusillades de masse, le plus souvent perpétrées par des individus seuls et armés, tirant dans une foule — tuant ou blessant au moins 4 personnes pour être considérés comme tels — ne représentent en réalité que 1% des crimes enregistrés aux Etats-Unis. Mais elles sont en augmentation croissante depuis les années 70. Un rapport du quotidien USA Today indiquait qu'entre 2006 et 2017 il y a eu 1,358 victimes dans 271 tueries, soit 5 victimes par tuerie, pour une moyenne d'une tuerie tous les 16 jours. Selon la définition retenue — avec seulement des blessés par exemple —, ces chiffres peuvent s'étendre à plusieurs centaines chaque année.



Des études ont été effectuées pour tenter de comprendre à quoi étaient dues ces fusillades de masse. Par exemple, durant une période de 5 ans — entre 2009 et 2014 —, sur 110 fusillades avec au moins 4 morts, près de 60 % étaient liées à la violence conjugale ou familiale. Restent les — un peu plus de — 40% sans explication directe, qui semblent, d'après les études, être multifactorielles. Une partie des tueurs de masse subissent des troubles d'ordre psychologique, mais le nombre de tueries de masse augmentant trois fois plus rapidement que le nombre de personnes atteintes de maladies mentales, ce n'est pas là — d'après les spécialistes — que se trouve l'explication principale du problème.



Les raisons invoquées pour expliquer le geste de ceux qui commettent ces fusillades sont en réalité souvent liées à des problèmes sociaux de "frustration" (une trop grande différence entre la situation, professionnelle, personnelle, de l'individu et ses attentes), de rêves de gloire (passer dans les médias, avoir son nom retenu dans l'histoire) ou de volonté d'imiter d'autres tueurs. Le récent cas de la fusillade commise par l'employé municipal de Virginia Beach, causant 13 morts — dont la sienne —, est "typique" aux Etats-Unis pour ce genre de crime : le salarié travaillait depuis longtemps dans le même service et était connu pour être très mécontent de son sort…



> A voir sur notre site : "États-Unis : nouvelle fusillade meurtrière en Virginie"

Les armes à feu aux Etats-Unis : en trop grand nombre et pas assez contrôlées

Les Etats-Unis sont parmi les pays en paix celui où le risque de mourir d'une arme à feu ou dans une tuerie de masse est le plus élevé. En 2017, les blessures par balles étaient la troisième cause de mortalité chez les enfants dans ce pays. 25 mineurs meurent chaque semaine par balle et 91 % des enfants tués dans le monde par des armes à feu, le sont… aux Etats-Unis. Il est à noter que plus la population est armée, plus le taux de morts par arme à feu est élevé, dans tous les Etats américains.



Les fusillades de masse américaines sont donc un épiphénomène — très médiatisé et inquiétant — d'un problème bien plus vaste, celui de la délinquance et de la violence meurtrière, de l'usage immodéré et généralisé des armes à feu, dans un pays qui refuse toujours de réguler leur vente ou leur utilisation, même lorsque des carnages d'enfants surviennent. La toute puissante NRA (Association nationale pour les armes à feu, National Rifle Association, ndlr) est là pour veiller au grain : détenir une arme "pour se défendre" est considéré comme étant la règle, qu'aucun politique n'est encore arrivé à briser. Même pour la détention d'armes semi-automatiques…