G20 à Buenos Aires : un sommet pour rien ?

Le sommet du G20 a pris fin ce dimanche à Buenos Aires. Les 20 plus grandes puissances économiques mondiales se sont séparées sur un accord a minima, notamment sur le climat. Le G20, moins les États-Unis, s'engage à mettre en oeuvre l'accord de Paris, sans autres détails. Après un dîner entre Donald Trump et Xi Jinping, les États-Unis et la Chine ont conclu une trêve commerciale. Les 2 pays n'appliqueront pas de nouveaux droits de douane réciproques après le 1er janvier.