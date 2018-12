G20 : trêve commerciale entre Pékin et Washington

C'était une rencontre très attendue et elle s'est s'est "très bien passée" selon la Maison Blanche : en fin de G20, Donald Trump et Xi Jinping sont parvenus à un nouvel accord sur les droits de douane. En tête-à-tête, les deux poids lourds de l'économie mondiale se sont assis à la même table pour un dîner de travail, avec au menu un accord pour une trêve commerciale. Une volonté de réconciliation que les deux hommes affichaient déjà avant le début du repas.



"La Chine et les Etats-Unis ont une grande influence sur le monde. Nous devons assumer la responsabilité de la paix et de la prospérité internationale. Nous n'y parviendrons que par la coopération entre nos deux pays", déclarait le dirigeant chinois. Ses propos faisaient écho à ceux de Donald Trump : "La relation que j'ai avec le président Xi Jinping est très spéciale. C'est pourquoi nous allons aboutir à quelque chose de bon pour la chine et les Etats-Unis."



Jusqu'au bout, le président américain aura soufflé le chaud et le froid, mais après avoir menacé Pékin, Washington renonce finalement à augmenter les droits de douane pour les importations chinoises.



Ce G20 se conclue donc sur une note positive, mais sans avancées réelles. Les Etats membres reconnaissent les problèmes commerciaux actuels tout en refusant de condamner le protectionisme de Washington. Seul véritable point d'accord : la nécessité de réformer l'organisation mondiale du commerce.



Sur le climat, les Etats-unis continuent de faire cavalier seul. Tous les autres pays ont réaffirmé leur soutien à l'accord de Paris sur l'environnement.