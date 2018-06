Gaza: Israël frappe 25 objectifs en riposte à des tirs de roquettes

L'armée israélienne a frappé environ 25 cibles dans la bande de Gaza en riposte à des tirs de roquettes en provenance du territoire palestinien sur fond de tensions avivées depuis plusieurs semaines dans cette région.

L'armée israélienne a indiqué, dans un communiqué, avoir dénombré environ 30 tirs de projectiles, parmi lesquels des roquettes, au cours de la nuit de mardi à mercredi à partir de la bande de Gaza en direction d'Israël.

Le système de défense antiaérien israélien a intercepté sept tirs palestiniens, trois autres sont retombés à l'intérieur du territoire même, a dit l'armée. Si les autres tirs ont atteint Israël, aucune victime n'y a été rapportée.

Les trois raids aériens menés par les appareils israéliens interviennent dans un climat de tensions avivées depuis plusieurs semaines dans et autour de la bande de Gaza, langue de terre entre Israël, Egypte et Méditerranée.

Différents acteurs internationaux s'alarment de cette montée des tensions et de la dégradation de la situation humanitaire et économique dans le territoire, et mettent en garde contre le risque d'une nouvelle guerre.

Le Hamas qui dirige sans partage la bande de Gaza et Israël se sont livré trois guerres depuis 2008 et observent depuis la dernière en date en 2014 un cessez-le-feu tendu régulièrement ébranlé par des actes hostiles.

"L'organisation terroriste Hamas a pris pour cible les civils israéliens au cours de la nuit en les soumettant à une puissante attaque de roquettes, et entraîne la bande de Gaza et sa population civile sur une pente sans cesse plus néfaste", a dit l'armée.

Les tensions se sont accrues avec le début, le 30 mars, d'une mobilisation dans la bande de Gaza contre le blocus et pour le droit au retour des Palestiniens sur les terres dont ils ont été chassés ou qu'ils ont fuies à la création d'Israël en 1948. Israël justifie le blocus imposé depuis plus de 10 ans à la bande de Gaza par la nécessité de contenir le Hamas.

Ce mouvement a commencé le 30 mars, donnant lieu à des manifestations le long de la frontière et des heurts entre Palestiniens et soldats israéliens postés le long de la barrière enfermant l'enclave.

Au moins 132 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis cette date, la très grande majorité dans les heurts le long de la frontière.

La mobilisation a faibli ces derniers temps, mais Israël cherche depuis lors la parade à l'envoi massif de cerfs-volants et de ballons incendiaires qui, lancés de la bande de Gaza, ont mis le feu à des milliers d'hectares de son territoire.

- Les émissaires de Trump dans la région -

Le phénomène donne lieu à une surenchère politique sur les moyens de le contrer. Au nom de la riposte proportionnée et dans le souci d'éviter l'escalade, l'armée israélienne a résisté aux appels à éliminer les cerfs-volistes. Mais elle a accentué la réponse militaire en frappant des positions du Hamas, qu'elle tient responsable de tout ce qui se passe dans le territoire.

Le Hamas pour sa part semble avoir décidé de riposter aux frappes israéliennes.

L'accès de la fièvre de la nuit est ainsi survenu à la la suite de frappes israéliennes contre trois positions militaires du Hamas, menées selon l'armée en représailles à l'envoi incessant de cerfs-volants et de ballons incendiaires.

Les sirènes d'alerte ont ensuite commencé à retentir dans les localités israéliennes de Gaza prévenant contre l'imminence d'impacts de roquettes ou de mortier.

Les échanges belliqueux de la nuit se sont produits avant l'arrivée en Israël des émissaires du président américain Donald Trump en Israël pour faire avancer le projet de plan de l'administration face à l'inextricable conflit israélo-palestinien.

Aucune indication claire n'est disponible quant à la date à laquelle l'administration Trump pourrait présenter un tel plan, sur lequel elle dit travailler depuis des mois.

Le pessimisme est très partagé quant aux chances de succès de ce plan. Les interrogations sont profondes aussi quant à la manière dont ce plan prendrait en compte la situation gazaouie.