GB: l'hélicoptère du président du club de football de Leicester City s'écrase près du stade

Le sort du charismatique président du club de football anglais de Leicester City, le Thaïlandais Vichai Srivaddhanaprabha, suscitait dimanche des inquiétudes croissantes après le crash d'un hélicoptère la veille au soir près du stade de cette ville du centre de l'Angleterre.

Selon la chaîne de télévision Sky Sports, qui a diffusé des images de l'hélicoptère en flammes, il s'agit d'un appareil appartenant au président du club.

"J'espère qu'ils vont bien. On dirait qu'ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Ça s'est juste embrasé", a réagi un témoin auprès de Sky news.

La présence de Vichai Srivaddhanaprabha à bord de l'appareil n'a pas été confirmée.

Selon un tweet du correspondant de la BBC en Asie du Sud-Est, "une source proche de la famille" a confirmé qu'il se trouvait à bord, mais ni Leicester City ni les responsables thaïlandais de King Power, l'empire de magasins duty-free de Vichai Srivaddhanaprabha, n'ont fait le moindre commentaire.

Des images prises après l'incident montrent une zone en proie à d'impressionnantes flammes, vers laquelle convergent des véhicules de secours.

L'accident a eu lieu quelques heures après que Leicester a fait match nul 1-1 avec West Ham lors d'un match de Première League au King Power Stadium.

Selon la police du Leicestershire, l'hélicoptère est "tombé sur un parking situé près du stade peu après 20H30" (19H30 GMT) samedi soir.

Vichai Srivaddhanaprabha a l'habitude de quitter le stade avec son hélicoptère, qui décolle du terrain, lorsqu'il assiste à un match à domicile de Leicester. Mais l'identité du pilote et des passagers à bord samedi n'a pas encore été confirmée. On ne sait pas non plus si des personnes à terre ont été blessées.

L'ancien international anglais et footballeur de Leicester Gary Lineker a déclaré sur Twitter avoir "entendu que l'hélicoptère du propriétaire de Leicester City s'était écrasé dans le parking du club". Il a ensuite évoqué une "terrible tragédie", déclarant avoir le "coeur brisé".

- Conte de fée -

Les footballeurs de Leicester City Jamie Vardy, Ben Chilwell et Harry Maguire ont tout trois tweeté des emojis représentant des mains jointes en signe de prière. Ben Chilwell s'est dit "sans voix".

Vichai Srivaddhanaprabha est un milliardaire thaïlandais âgé de 60 ans. Sa fortune, bâtie en ayant au départ un seul magasin de duty-free à Bangkok, était estimée en 2016 à 2,9 milliards de dollars.

Il a acheté Leicester City pour environ 40 millions de livres en 2010 quand personne ne pariait sur ce club anglais qui évoluait alors en deuxième division.

Il est parvenu à en faire le plus improbable champion de Première League de tous les temps, en 2016, faisant vivre au petit club un véritable conte de fée. C'est la première fois que Leicester City a décroché ce titre depuis la création du club en 1884.

Vichai Srivaddhanaprabha est très populaire auprès des supporters du club. En avril dernier, il leur avait offert des bières et des bouteilles d'eau pour célébrer son soixantième anniversaire.

Émus par le drame, des fans arrivaient dimanche matin aux abords du stade, apportant pour certains des fleurs.

"Je n'ai pas pu dormir de la nuit", a confié à l'AFP Anti Patel, la voix brisée. Vichai Srivaddhanaprabha a "fait beaucoup pour le club". "Je ne sais pas quoi dire, je n'arrive pas à m'en remettre".

Vichai Srivaddhanaprabha, qui est aussi amateur de polo, est un familier des puissants de Thaïlande, au premier rang desquels la famille royale. Son nom, Srivaddhanaprabha, lui a été attribué en 2013 par le roi de Thaïlande.

Ce fervent bouddhiste est père de quatre enfants. Son fils Aiyawatt Srivaddhanaprabha, surnommé "Top", est vice-président du club.