General Motors : 15 % des emplois supprimés

Je leur ai dit que ce pays a beaucoup fait pour General Motors. Vous feriez mieux de revenir bientôt en Ohio.



Donald Trump, président américain

Moi, mon frère, mon père on y travaille, ce sera horrible pour toute la famille.



Zachary Way, travailleur de General Motors

Notre gouvernement sera toujours aux côtés de nos travailleurs du secteur de l'automobile et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider en cette période difficile.



Justin Trudeau, Premier ministre du Canada

Une nouvelle claque pour les salariés de General Motors. Six milliards de dollars d'économie d'ici 2020, le calcul est rapide, il faut dégraisser et donc licencier. 15% des emplois du groupe supprimés, au nom d'une anticipation des changements du marché automobile. La présidente de General Motors parle d'une transformation pour être plus agile, plus résistant et rentable, le président américain lui rétorque "America first".Parmi les usines menacées, quatre aux Etats Unis et une au Canada. Celle d'Oshawa, implantée depuis soixante-cinq ans près de Toronto. A l'annonce de la nouvelle, des travailleurs débrayent, les syndicats veulent lutter. C'est un coup dur pour toute la ville.En 2009, pour endiguer la menace de faillite de General Motors, les gouvernements américains et canadiens avaient ouvert leur portefeuille. Aujourd'hui, difficile de contrer une stratégie d'entreprise apparemment non négociable. Les employés n'auront plus que leurs yeux pour pleurer.Toute la ville d'Oshawa vit avec et grâce à l'usine General Motors. Sa fermeture équivaut à un sinistre. Le prochain 4x4 urbain de la marque lui sera construit au Mexique, et General Motors s'attend cette année à des bénéfices record.