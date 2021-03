Génocide au Rwanda: "responsabilité politique" des élites mais pas de "complicité", selon Berville (LREM)

Le rapport sur le Rwanda remis vendredi à Emmanuel Macron démontre la responsabilité des élites qui n'ont pas vu venir le génocide en 1994, affirme à l'AFP le député LREM Hervé Berville, mais il n'y a pas, selon lui, de "complicité" de la France.

Lui-même orphelin tutsi, il a été le "représentant personnel" d'Emmanuel Macron en 2019 à la 25e commémoration du génocide rwandais à Kigali et espère retourner fin avril-début mai au Rwanda avec Emmanuel Macron.

La politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1994, menée par François Mitterrand et son entourage "aveuglés idéologiquement", a été une "faillite" et elle porte des responsabilités "accablantes" dans le génocide des Tutsi, selon un rapport cinglant d'historiens remis vendredi au président.

Ce document, dit M. Berville, qui a rencontré les historiens auteurs du rapport, "montre bien la cécité et les biais intellectuels et politiques d'une partie des élites françaises de l'époque, qui n'ont pas vu venir ce génocide".

Mais "il y a un pas entre la responsabilité politique et la complicité de crime de génocide. A aucun moment les politiques français n'ont eu l'intention de participer au génocide ou le stimuler", défend le député.

"Les premiers responsables du génocide, ce sont deux qui ont pris les machettes et sont allés tuer notamment la moitié de ma famille", déclare M. Berville, qui a été adopté par une famille bretonne en 1994.

"Emmanuel Macron a voulu éclairer cette période" et les 14 historiens emmenés par Vincent Duclert "ont travaillé en toute indépendance", a salué le parlementaire, qui souligne que presque toutes les archives ont pu être exploitées. Celles "moins importantes" de l'Assemblée nationale n'ont pas été accessibles, d'après M. Berville.

Ce rapport est "un aboutissement et va aussi permettre d'écrire une nouvelle page avec le Rwanda et l'Afrique", d'après cet élu des Côtes d'Armor.