Gérald Darmanin parie sur une croissance de 1,4% en France en 2019

Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a assuré mardi que la croissance devrait atteindre 1,4% en France cette année, tout en estimant que ce chiffre aurait pu être plus élevé sans les manifestations des "gilets jaunes".

"La croissance française reste très forte: nous ferons 1,4% cette année. On fera mieux que quasiment tous les pays européens", a déclaré M. Darmanin sur LCI, reprenant à son compte l'estimation de la Banque de France publiée jeudi dernier.

Dans son projet de budget pour 2019, présenté à l'automne, le gouvernement avait parié sur une croissance de 1,7% cette année. Bercy a toutefois reconnu ces derniers mois que ce chiffre ne pourrait pas être atteint, en raison du ralentissement économique mondial.

La nouvelle prévision du gouvernement français sera publiée dans le cadre du "programme de stabilité" envoyé mi-avril à la Commission européenne.

Selon Gérald Darmanin, qui a rappelé que l'impact des manifestations était évalué à 0,2 point de PIB, la croissance française en 2019 aurait cependant été plus élevée sans les manifestations des derniers semaines.

"On aurait peut-être 1,6 ou 1,7% s'il n'y avait pas le mouvement des gilets jaunes", a estimé le ministre, en rappelant que l'impact des manifestations était évalué à 0,2 point de croissance, soit "quatre milliards d'euros".

"C'est dommage", a poursuivi le ministre, disant s'inquiéter notamment pour "l'image" que les violences de ces derniers mois donnent "aux investisseurs étrangers".

"Quand on attaque le Fouquet's, on attaque peut-être un symbole de la richesse à Paris (...) mais on attaque surtout l'image de notre pays, de Paris", avec pour conséquence "beaucoup d'emplois en moins".

"Aujourd'hui, le mouvement des gilets jaunes a détruit plus d'emplois et il a détruit plus de richesses que la plupart" des mouvements sociaux "que nous avons connus depuis les dix dernières années", a insisté Gérald Darmanin.