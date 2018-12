"Gilets jaunes": Castaner et Nuñez entendus mardi au Sénat

La commission des lois du Sénat entendra mardi les ministre et secrétaire d'État à l'Intérieur Christophe Castaner et Laurent Nuñez "sur les émeutes, les agressions contre les forces de sécurité et les actes de vandalisme et de destruction" lors des manifestations des "gilets jaunes", selon un communiqué dimanche de la Haute-Assemblée.

La commission entendra les "explications" du ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'État "sur les moyens mis en place (...) pour y faire face".

Cette audition portera également sur "les dispositions nouvelles qui doivent impérativement être prises pour prévenir la répétition et l'aggravation de ces troubles d'une extrême gravité, sans porter atteinte au droit constitutionnel des Français d'exprimer leurs opinions et leur mécontentement par des manifestations non violentes".

M. Castaner a déclaré dans un communiqué qu'il se tenait "logiquement à la disposition des parlementaires" et qu'il "répondra naturellement" à cette convocation.

"Depuis le 17 novembre dernier le ministère de l'Intérieur a communiqué en toute transparence sur les éléments relatifs à la sécurisation des manifestations et des blocages initiés par les +gilets jaunes+", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron convoque dimanche une réunion d'urgence à l'Élysée en présence notamment de M. Castaner et du Premier ministre Edouard Philippe, au lendemain des scènes de guérilla urbaine à Paris qui ont marqué une nouvelle escalade dans le conflit des "gilets jaunes" devenu une crise politique majeure.