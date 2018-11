"Gilets jaunes": Ferrand condamne des menaces "intolérables" sur des députés

Le président de l'Assemblée Richard Ferrand (LREM) a condamné jeudi des "menaces" et "actes d'intimidation" de "gilets jaunes" envers des députés de la majorité, appelant le gouvernement à "mobiliser autant que de besoin les forces de sécurité".

"Des appels au blocage de députés et de leurs familles, la publication d'adresses personnelles devenant ainsi des cibles d'action sont intolérables", dénonce-t-il dans une déclaration à l'AFP.

Des permanences de "marcheurs" ont été dégradées depuis le week-end ainsi qu'un domicile à ce stade, indique-t-on au groupe LREM. Le président du groupe Gilles Le Gendre a alerté mardi le ministre de l'Intérieur.

"Après des paroles et des actes racistes et homophobes, des pressions verbales et physiques sur nos compatriotes, c'est au tour des représentants de la Nation d'être haineusement menacés, alors qu'ils travaillent chaque jour au service de l'intérêt général", souligne M. Ferrand, élu du Finistère.

Il "appelle le gouvernement à mobiliser autant que de besoin les forces de sécurité pour protéger tous nos compatriotes et leurs représentants face à des débordements qui enfreignent les lois de la République et entravent nos libertés fondamentales".

"Seul le respect de notre démocratie et de ses lois peut permettre que s'organisent, dans l'écoute et le respect, les conditions du dialogue", plaide le titulaire du perchoir.