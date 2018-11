"Gilets jaunes" : jour J du mouvement dans toute la France

On dénombrait sur le territoire "1 083 points de tension et 50 000 personnes sur ces points", a déclaré Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Il n'y a quasiment pas de point de blocage : seuls sont bloqués des points d'accès mais aucun axe stratégique, a-t-il précisé, avec "une répartition (des blocages) assez différente d'un département à l'autre".



Les "gilets jaunes" et le 17 novembre : de qui et de quoi s'agit-il ?

De multiples appels à la mobilisation contre la hausse des prix des carburants, et celle du coût de la vie en général, donne lieu à d’innombrables actions à travers toute la France ce 17 novembre. Signe de ralliement : le gilet jaune fluo de sécurité. Un blocage de nombreuses voies de circulation péages, centres commerciaux et des manifestations sur tout le territoire.