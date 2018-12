Gilets Jaunes : La manifestation en direct

200 manifestants pacifiques sur les Champs-Élysées.

1500 perturbateurs à l’extérieur du périmètre venus pour en découdre.

Nos forces de l'ordre répondent présent et repoussent les casseurs : déjà 39 interpellations. #1erDécembre — Christophe Castaner (@CCastaner) 1 décembre 2018

Bien décidés à maintenir la pression sur le gouvernement, les "Gilets jaunes" ont entamé leur troisième samedi de mobilisation. Notre reporter Karine Henry est en direct Champs-Élysées . pic.twitter.com/05B1NsI3GO — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) 1 décembre 2018

Premiers heurts ce matin sur les #ChampsElysees 3e journée de mobilisation des #GiletsJaunes. Des images de notre reporter. pic.twitter.com/BKYxUIo8ds — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) 1 décembre 2018

Des canons à eau sur les #ChampsElysees "Macron démission !" scandent les #GiletsJaunes pour la 3e journée de mobilisation pic.twitter.com/ARsKTdSJcM — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) 1 décembre 2018

Les #ChampsElysees fermés pour la 3ème journée d'action des #GiletsJaunes qui scandent "Macron démission ! Les forces de l'ordre font usage de lacrymogènes. pic.twitter.com/l5IenPWLoC — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) 1 décembre 2018

J’ai tenu à saluer, tôt ce matin, nos forces de l’ordre.

Elles sont mobilisées pour contrôler, protéger, intervenir.#1erDécembre pic.twitter.com/ItqljSxKzv — Christophe Castaner (@CCastaner) 1 décembre 2018

Le mouvement des "Gilets jaunes" ne faiblit pas. Malgré le discours du président de la République Emmanuel Macron le 27 novembre et la rencontre de représentants du mouvement avec le ministre de la transition écologique et solidaire, François de Rugy, les "Gilets jaunes" entament un troisième week-end de manifestation depuis le 17 novembre. De nombreux rassemblements sont attendus en peu partout en France, notamment à Paris où la vigilance des autorités sera particulièrement de mise. La situation avait dégénéré la semaine dernière sur les Champs-Elysées avec 24 blessés, dont 5 du côté des forces de l’ordre. Le dispositif de sécurité est renforcé ce samedi 1er décembre. Une cinquantaine d’unités de forces mobiles, soit environ 5 000 hommes, seont mobilisés à Paris, soit 2 000 de plus.Le déroulement du mouvement heure par heure :Alors que la Ministre de la Santé Agnès Buzyn déclarait sur LCI que les nouveaux incidents entre "gilets jaunes" et forces de l'ordre à Paris samedi matin montrent que "certains sont vraiment venus pour en découdre" et cela "discrédite un combat légitime", le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a tweeté : "200 manifestants pacifiques sur les Champs-Élysées. 1500 perturbateurs à l'extérieur du périmètre venus pour en découdre."Quarante-quatre personnes ont été interpellées à Paris. 1 500 à 1 700 personnes à l’extérieur des Champs-Elysées selon le ministère de l’Intérieur.700 "Gilets jaunes" remontent la rue de Rivoli.Vingt-quatre personnes ont été interpellées à Paris, selon la préfecture de police. Les forces de l’ordre visées par des bombes de peinture jaune àLes échauffourées ont repris au pied de l'Arc de triomphe, plongé dans un nuage de gaz lacrymogène, où les forces de l'ordre faisaient usage de canons à eau.Des manifestants ont tenté de forcer un point de contrôle sur le haut de l'avenue, près de la place de l'Étoile, avant d'être dispersés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogènes. Les manifestants, pour certains encagoulés et masqués, se sont alors rabattus sur les avenues adjacentes, a constaté une journaliste de l'AFP. Sur l'une d'elles, avenue Mac-Mahon, des poubelles ont été renversées et incendiées.Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner est venu saluer les forces de l'ordre.