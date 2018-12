Gilets Jaunes : Le déroulé d'une journée ultra-violente

Le déroulement de la manifestation sur les Champs-Elysées :

Je demande au Président de la République qui a laissé cette situation s’aggraver dans des proportions incroyables de recevoir les chefs de partis politiques d’opposition, au premier rang desquels le Rassemblement National, dès son retour d’Argentine. MLP https://t.co/IEYToICa36 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 1 décembre 2018

J'éprouve une profonde indignation et une grande tristesse face à ces violences au cœur de Paris. Elles sont inacceptables. Notre pays est confronté à une crise majeure. Elle ne peut être résolue que par le dialogue. Nous devons au plus vite retrouver ce chemin. #GiletsJaunes — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 1 décembre 2018

Les scènes auxquelles nous avons assisté ce matin sont intolérables.

La volonté affichée et assumée de s’attaquer à nos forces de l’ordre, aux symboles de notre pays, sont une insulte à la République.

Soutien et confiance aux effectifs mobilisés. pic.twitter.com/CCx4pqJM7K — Christophe Castaner (@CCastaner) 1 décembre 2018

À midi, nous recensons 36 500 manifestants, sur l'ensemble du territoire (dont 5 500 à Paris).

↪️ Pour rappel :

53 000 dont 7 000 à Paris le 24/11

113 000 dont 2 200 à Paris le 17/11 — Christophe Castaner (@CCastaner) 1 décembre 2018

Il est presque 14 heures à Paris : Karine Henry est en direct place de l'Etoile. avec des #GiletsJaunes incompris, en colère, très déterminés ce 1er décembre pic.twitter.com/82WRBjJ5G1 — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) 1 décembre 2018

Nous avons procédé à 107 interpellations. Rien ne sera excusé à ceux qui viennent dans la seule volonté de casser et de provoquer les forces de l’ordre. #1erDécembre pic.twitter.com/xz8DLX5R4p — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 1 décembre 2018

(2/2) Pour bien comprendre : Place de l'Étoile, les manifestants sont encerclés dans une nasse et bombardés sans issue.



Le pouvoir veut un grave incident pour jouer la peur.#ChampsElysees #1erDecembre #GiletsJaunes #ArcDeTriomphe — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 1 décembre 2018

Le mouvement des "Gilets jaunes" ne faiblit pas. Malgré le discours du président de la République Emmanuel Macron le 27 novembre et la rencontre de représentants du mouvement avec le ministre de la transition écologique et solidaire, François de Rugy, les "Gilets jaunes" entament un troisième week-end de manifestation depuis le 17 novembre.De nombreux rassemblements sont attendus en peu partout en France, notamment à Paris où la vigilance des autorités est particulièrement de mise. La situation avait dégénéré la semaine dernière sur les Champs-Elysées avec 24 blessés, dont 5 du côté des forces de l’ordre. Le bilan de ce samedi 1er décembre est de 20 blessés pour le moment dont trois parmi les forces de l'ordre.Une cinquantaine d’unités de forces mobiles, soit environ 5 000 hommes, ont été mobilisés à Paris, soit 2 000 de plus que la semaine dernière.224 interpellations et 92 blessés recensés. dont 14 parmi les forces de l'ordre. Le Ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'exprimera ce samedi au journal télévisé de 20H00, au soir d'une nouvelle journée de manifestations des "Gilets jaunes" dans toute la France, émaillées de violences à Paris, a annoncé la première chaîne.Des scènes de guérilla urbaine autour des Champs Elysées et ensuite dans d'autres quartiers de Paris rappellent les heures sombres de Mai 68. Outre des magasins détruits, d'autres évacués, des immeubles et des voitures en feu, l'un des symboles de la République a été saccagé : la statue de Marianne figurant sur l'une des façades de l'Arc de Triomphe. Le Premier ministre Edouard Philippe a fait état à la mi-journée d'une "violence rarement atteinte" en haut de la "plus belle avenue du monde", transformée pour le deuxième samedi de suite en champ de bataille. Cela alors que plusieurs figures de l'opposition ont accusé le gouvernement de mettre en scène ces violences pour discréditer le mouvement des "Gilets jaunes".Marine Le Pen, la patronne du Rassemblement national (RN) demande à être reçue par le président Macron.: La maire de Paris Anne Hidalgo a fait part de sa "profonde indignation" et de sa "grande tristesse" face aux violences dans la capitale en marge de la mobilisation des "Gilets jaunes". Après des échauffourées près des Champs-Elysées, des heurts se sont étendus samedi après-midi à plusieurs autres quartiers parisiens dans une grande confusion : Place de la Concorde puis Jardin des Tuileries.Des scènes de chaos et de casse se déroulent dans plusieurs endroits de la capitale. Les grands magasins du Printemps Haussmann et Les Galeries Lafayette ont été évacués. Des boutiques de luxe ont été saccagées.Sur les Champs-Elysées, une douzaine de véhicules ont été brûlés alors que des heurts violents opposaient forces de l'ordre et "Gilets jaunes" encagoulés.65 personnes dont 11 membres des forces de l'ordre ont été blessées ce samedi à Paris lors de violences survenues lors de la journée de mobilisation des "Gilets jaunes", selon un bilan établi par la préfecture de police de Paris. La préfecture a fait également état de 158 interpellations en milieu d'après-midi, soit davantage que pendant l'ensemble du précédent rassemblement parisien le 24 novembre, où 103 personnes avaient été arrêtéesOn dénombre 122 interpellations et 20 blessés dont 6 parmi les forces de l'ordre. Le Ministre de l'Intérieur rappelle les chiffres des mobilisations passées.Au moins 115 personnes interpellées.Edouard Philippe annonce qu'il y aurait moins de 36 000 "Gilets jaunes" en France dont 5 500 à Paris. Soit deux fois moins que la semaine dernière en France. Quant à l' "acte 1" le 17 novembre, il avait rassemblé 113 000 personnes selon l'Intérieur. Les violences restent importantes avec 107 personnes interpellées sur les Champs-Elysées et un bilan qui fait état de 10 blessés dont 3 parmi les forces de l’ordre. Jean-Luc Mélenchon réagit sur Twitter : "le pouvoir veut un grave incident pour jouer la peur".

>>Vers 12h40 : L’Arc de Triomphe tagé par des "Gilets jaunes". Sous l’arc de Triomphe, on entend La Marseillaise et on lit : "les gilets jaunes triompheront". Des heurts se sont déroulés.



>>Vers 12h30 : Le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur évoque des "individus extrêmement violents".

"On a récupéré des marteaux." Laurent Nunez évoque l'interpellation d'individus "extrêmement violents" aux abords des Champs-Élysées pic.twitter.com/Jy0ucpSNwx — BFMTV (@BFMTV) 1 décembre 2018

A la préfecture de police de Paris pour faire le point sur les manifestations du #1erDecembre avec @CCastaner. pic.twitter.com/oRgIqN6Q43 — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 1 décembre 2018

200 manifestants pacifiques sur les Champs-Élysées.

1500 perturbateurs à l’extérieur du périmètre venus pour en découdre.

Nos forces de l'ordre répondent présent et repoussent les casseurs : déjà 39 interpellations. #1erDécembre — Christophe Castaner (@CCastaner) 1 décembre 2018

Bien décidés à maintenir la pression sur le gouvernement, les "Gilets jaunes" ont entamé leur troisième samedi de mobilisation. Notre reporter Karine Henry est en direct Champs-Élysées . pic.twitter.com/05B1NsI3GO — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) 1 décembre 2018

L'accès aux #ChampsElysees reste ouvert au public comme aux manifestants pacifiques, par les rues adjacentes, dans les conditions fixées par la @prefpolice : des contrôles d’identité sont effectués ainsi qu’une fouille des sacs pour prévenir toute dégradation ou violence. pic.twitter.com/kXe5FlF0Tm — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 1 décembre 2018

Premiers heurts ce matin sur les #ChampsElysees 3e journée de mobilisation des #GiletsJaunes. Des images de notre reporter. pic.twitter.com/BKYxUIo8ds — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) 1 décembre 2018

Des canons à eau sur les #ChampsElysees "Macron démission !" scandent les #GiletsJaunes pour la 3e journée de mobilisation pic.twitter.com/ARsKTdSJcM — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) 1 décembre 2018

Les #ChampsElysees fermés pour la 3ème journée d'action des #GiletsJaunes qui scandent "Macron démission ! Les forces de l'ordre font usage de lacrymogènes. pic.twitter.com/l5IenPWLoC — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) 1 décembre 2018

(AP Photo/Thibault Camus)

J’ai tenu à saluer, tôt ce matin, nos forces de l’ordre.

Elles sont mobilisées pour contrôler, protéger, intervenir.#1erDécembre pic.twitter.com/ItqljSxKzv — Christophe Castaner (@CCastaner) 1 décembre 2018

Le nombre d'interpellations à Paris monte à 81.Dix personnes blessées à Paris dont 3 parmi les forces de l'ordre.Matignon annonce que le Premier ministre, Edouard Philippe, se rendra à la préfecture de police à midi à la suite des incidents sur les Champs-Élysées.Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a prôné le dialogue avec les "Gilets jaunes" qui ont entamé leur troisième samedi de mobilisation, tout en rappelant que l'exécutif allait "maintenir le cap" pour "réparer le pays", sur LCI. Alors que la Ministre de la Santé Agnès Buzyn déclarait sur la même chaîne que les nouveaux incidents entre "gilets jaunes" et forces de l'ordre à Paris samedi matin montrent que "certains sont vraiment venus pour en découdre" et cela "discrédite un combat légitime", le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a tweeté : "200 manifestants pacifiques sur les Champs-Élysées. 1500 perturbateurs à l'extérieur du périmètre venus pour en découdre."Quarante-quatre personnes ont été interpellées à Paris. 1 500 à 1 700 personnes à l’extérieur des Champs-Elysées selon le ministère de l’Intérieur.Les interpellations se montent à 39.700 "Gilets jaunes" remontent la rue de Rivoli. Les Champs-Elysées restent accessibles au public.Vingt-quatre personnes ont été interpellées à Paris, selon la préfecture de police. Les forces de l’ordre visées par des bombes de peinture jaune àLes échauffourées ont repris au pied de l'Arc de triomphe, plongé dans un nuage de gaz lacrymogène, où les forces de l'ordre faisaient usage de canons à eau.Des manifestants ont tenté de forcer un point de contrôle sur le haut de l'avenue, près de la place de l'Étoile, avant d'être dispersés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogènes. Les manifestants, pour certains encagoulés et masqués, se sont alors rabattus sur les avenues adjacentes, a constaté une journaliste de l'AFP. Sur l'une d'elles, avenue Mac-Mahon, des poubelles ont été renversées et incendiées.Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner est venu saluer les forces de l'ordre.