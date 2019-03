"Gilets jaunes": Le Fouquet's, pillé et brûlé, restera fermé "plusieurs mois"

La brasserie Le Fouquet's, pillée et brûlée samedi lors de la manifestation des "gilets jaunes" sur les Champs-Elysées à Paris, restera fermée "pour une période estimée à ce stade à plusieurs mois", à la suite de "dégâts considérables", a indiqué l'établissement à l'AFP vendredi.

Lors de la 18e journée de mobilisation du mouvement, 91 commerces ont subi de lourdes dégradations sur la plus belle avenue du monde et ses environs, selon le bilan de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, dont des cafés-restaurants et des kiosques à journaux.

"Toutes les dispositions seront prises pour que les collaborateurs de la Brasserie Fouquet's ne soient pas pénalisés: leur salaire sera intégralement maintenu durant cette période et ceux qui le souhaiteront pourront bénéficier d'un reclassement interne au sein du groupe", précise la direction dans son communiqué.

En revanche, l'hôtel Fouquet's situé au-dessus de l'établissement, fonctionne normalement, a-t-on indiqué.

Samedi, la célèbre brasserie, inscrite à l'inventaire des monuments historiques et fréquentée par de nombreuses personnalités, avait été vandalisée dans la matinée, avant de voir son auvent rouge orné de lettres d'or incendié.

Un couple a été interpellé et mis en garde à vue jeudi en Indre-et-Loire après avoir exposé sur Facebook des objets qui auraient été volés au Fouquet's lors de la manifestation, a-t-on appris vendredi de source policière.

A la suite de ce regain de violences, marqué par d'importantes dégradations, l'exécutif a interdit toute manifestation, le samedi 23 mars, sur l'avenue des Champs-Elysées, qui est la vitrine de la France à l'étranger. Des militaires de la force Sentinelle seront mobilisés pour sécuriser bâtiments et "points fixes".

Le Fouquet's appartient au groupe Barrière, qui possède 34 casinos, dont 6 à l'étranger, mais également 18 hôtels et plus de 120 restaurants et bars.