Gilets jaunes : le jour d'après

Le visage d'une Marianne a moitié enfoncé. C'est l'une des images fortes qui restera de cet acte III du mouvement des Gilets jaunes, particulièrement violent. Symbole d'une République amochée.

A peine rentré du G20 de Buenos Aires, Emmanuel Macron s'est rendu ce dimanche à l'Arc de Triomphe pour constater les dégats au pied de la tombe du soldat inconnu, accompagné du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et du secrétaire d'État Laurent Nuñez. Il s'est ensuite rendu à l'intérieur du monument dégradé samedi.

Aucune cause ne justifie que les forces de l’ordre soient attaquées, que des commerces soient pillés, que des bâtiments publics ou privés soient incendiés, que des passants ou des journalistes soient menacés, que l’Arc de Triomphe soit ainsi souillé. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 décembre 2018

Violences physiques et symboliques

Premières images de l'intérieur de l' @ArcDeTriomphe @leCMN ravagé après l'évacuation des occupants pic.twitter.com/KYy6LKbe36 — Philippe Bélaval (@PBelaval) 1 décembre 2018

Les Gilets jaunes : des modérés appelent à une sortie de crise

Des dégats considérables comme l'a montré Pierre Bélaval, le président du centre des musées nationaux, qui a accompagné le président."Dès son arrivée en France au retour du G20, le président a souhaité se rendre sur les lieux où les plus gros dégâts ont été constatés", a indiqué l'Élysée.Le président devait ensuite rencontrer des pompiers et des forces de l'ordre sur l'avenue Kleber (16e arrondissement) également marquée par les violences et les dégradations de samedi.Puis direction l'Elysée où Emmanuel Macron doit présider une réunion à l'Élysée avec le Premier ministre Édouard Philippe, Christophe Castaner et Laurent Nuñez.D'après le dernier bilan de la préfecture, la manifestation parisienne de samedi a fait 133 blessés et donné lieu à 412 interpellations et 378 placements en garde à vue.Au lendemain de cette journée ultra-violente , des figures de ce mouvement qui peine à se structurer et établir le dialogue ont lancé un appel de "sortie de crise" dans le Journal du dimanche Refusant les violences, ces Gilets jaunes "modérés" affichent leur souhait d'être "les porte-parole d'une colère constructive" dans une tribune publiée par le JDD