"Gilets jaunes": mobilisations dans le calme pour une journée-test pour l'exécutif

Délaissant les Champs-Elysées interdits à la manifestation, les "gilets jaunes" défilaient samedi dans le calme ailleurs à Paris et dans plusieurs autres villes pour un acte 19 marqué par un renforcement du dispositif policier et de brèves tensions à Nice.

Positionnés dès le petit matin, de nombreux fourgons, blindés et canons à eau des forces de l'ordre avaient pris place au beau milieu de la célèbre artère parisienne, théâtre la semaine dernière de scènes d'émeute et de saccages qui ont mis l'exécutif sous pression.

Sur décision du nouveau préfet de police Didier Lallement, aucun "gilet jaune" n'était autorisé à défiler sur et autour des Champs-Elysées ou sur la place de l'Etoile, traditionnel point de rendez-vous depuis le début de la mobilisation il y a plus de quatre mois.

Découragés par ce nouveau dispositif et un imposant quadrillage policier, plusieurs centaines de "gilets jaunes" se sont repliés sur la place Denfert-Rochereau (sud) pour prendre part à un cortège qui déambulait dans l'après-midi sans incident et se dirigeait vers le Sacré-Coeur (nord) aux cris notamment de "Macron démission", a constaté une journaliste de l'AFP.

"Ca aurait été de la provoc' d'aller sur les Champs, vu la répression qu'ils ont annoncée", a estimé Jean-Paul Tonson, un fonctionnaire de 57 ans.

Après avoir mené cette semaine une purge à la tête de la préfecture de police, tenue pour responsable des "dysfonctionnements" de l'acte 18, l'exécutif a promis la "fermeté" et annoncé le "renfort" de militaires, provoquant un tollé politique. "Nous serons sans merci pour les casseurs", a averti la garde des Sceaux Nicole Belloubet.

A 13H30, 51 personnes avaient été interpellées dans la capitale, 29 autres verbalisées pour avoir défilé dans un périmètre interdit et près de 4.700 contrôles préventifs effectués, a indiqué à l'AFP la préfecture de police.

Figure des "gilets jaunes", Eric Drouet a affirmé sur BFMTV avoir été verbalisé pour participation à une "manifestation non-déclarée". "Tout est faux", a-t-il clamé. Les contraventions encourues ont été portées jeudi de 38 à 135 euros.

- "On n'est pas dans la rue pour rien" -

Au-delà de Paris, les autorités ont également interdit des manifestations dans des lieux emblématiques d'une quinzaine de villes, dont Nice.

Dans la cité méditerranéenne, quelques dizaines de personnes, dont certaines avaient revêtu un gilet jaune, ont toutefois bravé cet interdit en manifestant dans la matinée sur la place Garibaldi avant d'être rapidement encerclée par les forces de l'ordre.

Six personnes ont été interpellées, selon la préfecture, et une manifestante blessée dans la ville où les présidents chinois et français sont attendus dimanche et lundi.

A Toulouse, au chant de "on est là même si Macron le veut pas", quelques milliers de "gilets jaunes", dont beaucoup de retraités et femmes, manifestaient dans l'après-midi dans le centre-ville, restant pour l'heure à l'écart de la place historique du Capitole où la préfecture a interdit tout rassemblement jusqu'à 22H00.

Véronique, retraitée de l'Education nationale, voudrait toutefois que les manifestants défient l'interdiction. "Il faut aller sur la place, on n'est pas dans la rue pour rien mais pour défendre nos droits" affirme cette "gilet jaune" qui était samedi dernier à Paris et impute les débordements aux "provocations policières".

Samedi dernier, 32.000 "gilets jaunes", dont 10.000 à Paris, avaient été recensés selon les autorités, un chiffre contesté par le mouvement qui a revendiqué de son côté 230.766 manifestants.

Des rassemblements étaient attendus dans l'après-midi en régions, notamment à Saint-Brieuc, Montpellier et La Rochelle où la police craint "des actions de dégradations massives et d'atteintes physiques aux forces de l'ordre".

L'ultragauche, présente en force à Paris samedi dernier, "veut se mobiliser mais en privilégiant les manifestations régionales", a estimé une source policière.

A Nantes, 400 manifestants se sont élancés vers 14H00, pour une manifestation en périphérie de la ville, sur une zone commerciale, a constaté une journaliste de l'AFP. De premiers tirs de lacrymo et de LBD ont eu lieu vers 14H30 quand les gendarmes ont voulu faire reculer les manifestants qui refusaient d'obtempérer.

Parmi les figures du mouvement, Priscillia Ludosky a participé à une marche qui rassemblait en milieu de matinée 200 personnes entre Tourcoing et Lille. Autre figure des "gilets jaunes", Maxime Nicolle était lui aussi attendu.