Au lendemain des scènes de violences et de guérilla urbaine à Paris, le philosophe et sociologue Michel Vakaloulis analyse la situation et ses conséquences. Son dernier ouvrage, publié début 2018 s'intitule "Du pouvoir vertical aux pouvoirs partagés" (Editions de l'Atelier). Quelle réponse politique face au mouvement inédit des gilets jaunes ?