Gironde: les pompiers dénoncent "l'hémorragie" de leur profession, avec du colorant rouge

Une centaine de pompiers professionnels de Gironde ont manifesté vendredi à Bordeaux et versé du colorant biodégradable rouge dans une fontaine pour dénoncer symboliquement "l'hémorragie" de leur profession.

Au lendemain du renouvellement pour deux mois d'un mouvement de grève national entamé fin juin, les pompiers ont fait prendre à l'eau de la fontaine de la place de la Bourse, devenue depuis quelques mois le point de rendez-vous traditionnel des "gilets jaunes" bordelais, une teinte rouge violacée, comme la couleur du sang.

"Nous en avons marre d'effectuer des missions qui ne nous incombent pas et de ne pas voir notre métier reconnu comme dangereux", a indiqué à l'AFP Jean Billard, de l'UNSA SDIS 33, majoritaire au sein du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde.

"En Gironde, on arrive au bout de ce qu'on peut faire: nous sommes passés de 80.000 interventions annuelles il y a une douzaine d'années à 138.000 en 2018, sans augmentation d'effectifs", a encore expliqué M. Billard.

Outre leurs conditions de travail, ces pompiers "en colère" ont dénoncé le "mépris" du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

"M. Castaner minimise notre mouvement, ce n'est pas bon, ça pourrait donner envie à certains (dans la profession) de basculer dans une contestation plus violente, ce qu'on voudrait absolument éviter", a dit M. Billard.

Plusieurs élus étaient présents pour soutenir le mouvement des pompiers, dont le président du Conseil départemental de la Gironde Jean-Luc Gleyze (PS).

Le mouvement de grève national, lancé par sept syndicats de professionnels (85% des effectifs) et suivi par 90 SDIS sur 100, n'a jusqu'ici pas empêché les interventions et s'est surtout traduit par des banderoles sur les casernes, des inscriptions sur les engins, et le port de t-shirts et brassards chez les pompiers grévistes.

Les pompiers professionnels, au nombre de 40.000, sont minoritaires parmi les quelque 247.000 sapeurs-pompiers de France (militaires, volontaires etc).