Golf: Brendon Todd déboule en tête du WGC St. Jude Invitational

L'Américain Brendon Todd a pris les commandes du tournoi WGC St. Jude Invitational, comptant pour le circuit PGA, au terme d'un 2e tour difficile pour Brooks Koepka, pourtant brillant la veille, et catastrophique pour le numéro 1 mondial Jon Rahm, à Memphis.

En embuscade à la 2e place après la démonstration de Koepka jeudi, Todd a fait preuve de solidité vendredi, contrairement à son compatriote. Une carte de 65, soit cinq coups sous le par résultant de cinq birdies, lui a permis de prendre les devants (-11).

"J'ai dû assurer le par plusieurs fois en début de parcours... Pour l'instant j'arrive à bien putter", s'est-il félicité.

Le golfeur de 35 ans, en quête d'un troisième succès cette saison après le Mayakoba Classic et le Bermuda Championship, est suivi à deux coups par Ricky Fowler avec lequel il partageait la 2e place la veille.

Le tenant du titre Brooks Koepka se retrouve lui à la 3e, à quatre coups du leader, en compagnie du Sud-Coréen An Byeong-hun et d'un autre Américain, Chez Reavie. Il a rendu une carte de 71 (+1), après avoir commis deux bogeys et un double bogey entre les 2e et 7e trous.

Quant à Jon Rahm, qui étrenne son tout nouveau statut de numéro 1 mondial, acquis il y a deux semaines avec sa victoire au Memorial, son tournoi se déroule de mal en pis.

Après sa carte neutre rendue la veille, il a fini avec quatre coups au-dessus du par ce vendredi, notamment plombé par trois double bogeys qui le font dégringoler à la 62e place.

Classement après le 2e tour (par 70):

1. Brendon Todd (USA) -11 (64-65)

2. Rickie Fowler (USA) -9 (64-67)

3. An Byeong-hun (KOR) -7 (68-65)

. Brooks Koepka (USA) -7 (62-71)

. Chez Reavie (USA) -7 (66-67)

6. Kang Sung-hoon (KOR) -6 (65-69)

. Matthew Fitzpatrick (ENG) -6 (70-64)

8. Jason Day (AUS) -5 (68-67)

. Im Sung-jae (KOR) -5 (67-68)

. Louis Oosthuizen (RSA) -5 (68-67)

. Webb Simpson (USA) -5 (69-66)

...

12. Kevin Na (USA) -4 (72-64)

. Justin Thomas (USA) -4 (66-70)

15. Dustin Johnson (USA) -3 (69-68)

. Phil Mickelson (USA) -3 (67-70)

21. Bubba Watson (USA) -2 (68-70)

. Tony Finau (USA) -2 (70-68)

62. Jon Rahm (ESP) +4 (70-74)