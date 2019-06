Golf: Koepka en quête d'une historique passe de trois à l'US Open

L'Américain Brooks Koepka, nouveau patron du golf mondial, va tenter à partir de jeudi à Pebble Beach (Californie) de devenir le premier joueur depuis plus de 100 ans à remporter l'US Open trois fois de suite.

Il a beau faire la loi sur les tournois du Grand Chelem avec quatre victoires sur les neuf derniers rendez-vous majeurs, Koepka n'est pas (encore) le roi de l'US Open.

Ce titre appartient à son illustre ainé Willie Anderson qui, en 14 participations entre 1899 et 1913, a remporté l'épreuve à quatre reprises et a terminé 2e une fois, 3e une fois, 4e deux fois et 5e trois fois.

L'Ecossais de naissance, débarqué aux Etats-Unis à l'âge de 16 ans et décédé prématurément à 31 ans, est surtout le seul joueur dans l'histoire à avoir remporté trois titres de suite (1903, 1904, 1905).

"Depuis que j'ai gagné l'US Open pour la deuxième fois l'an dernier, c'est un nom que j'entends beaucoup, je sais le défi que je dois relever", a souri Koepka.

"Je n'ai pas la pression", a assuré celui qui se détend sur le circuit PGA en levant de la fonte en salle de musculation.

- Woods "dans la bonne direction" -

"La probabilité que j'y parvienne est très basse, car chaque fois que tu prends le départ d'un tournoi de ce calibre, il y a 144 ou 150 joueurs qui veulent la même chose que toi", a poursuivi l'Américain, devenu l'an dernier le premier joueur à remporter deux éditions consécutives de l'US Open depuis son compatriote Curtis Strange, en 1988 et 1989.

Parmi les candidats au titre, figure Tiger Woods, redevenu inévitable en remportant le Masters 2019, son première titre majeur en onze ans.

Le "Tigre", 43 ans, a ses repères sur le spectaculaire parcours de Pebble Beach qui surplombe l'océan Pacifique.

Il y a remporté l'US Open 2000 avec quinze coups d'avance sur son premier poursuivant, du jamais-vu, avant ni depuis !

Mais moins d'un mois après son sacre à Augusta, il était revenu sur terre en quittant dès le 2e tour le Championnat PGA, remporté finalement par Koepka.

Woods, revenu en 2018 au premier plan après quatre saisons désastreuses et autant d'opérations du dos, a terminé depuis à une encourageante 9e place du Memorial.

"Je n'étais pas en forme à Bethpage" pour le Championnat PGA, a-t-il expliqué, sans vouloir entrer dans les détails.

"Mais cette semaine, je sens que je vais dans la bonne direction", a-t-il assuré

- McIlroy en confiance -

"Il n'y a rien de mieux que de disputer l'US Open à Pebble Beach. Les trous sur ce parcours ne sont pas très longs, ce n'est pas un parcours pour les +gros+ frappeurs, mais il est vraiment compliqué et les greens sont petits", a rappelé Woods.

Son compatriote Dustin Johnson aussi est à l'aise à Pebble Beach où il a remporté le prestigieux PGA National Pro-Am à deux reprises.

Mais celui qui pourrait mettre tout le monde d'accord s'appelle Rory McIlroy.

Le Nord-Irlandais a fait très forte impression la semaine dernière en remportant l'Open du Canada avec sept coups d'avance sur ses premiers poursuivants.

L'ancien N.1 mondial flirte depuis plusieurs saisons déjà avec un cinquième titre du Grand Chelem, notamment à l'US Open où il a terminé 2e en 2018 et 4e l'année d'avant.

"Je me sens vraiment en confiance en ce moment", a-t-il prévenu.