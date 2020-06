Golf: Koepka et McDowell renoncent au Travelers après le test positif de leur caddie

L'Américain Brooks Koepka, lauréat de quatre Grands Chelems, a rejoint mercredi le Nord-Irlandais Graeme McDowell, ancien vainqueur de l'US Open, sur la liste des forfaits pour le Travelers Championship de golf, son caddie ayant également été testé positif au Covid-19.

Koepka, numéro 4 mondial, a annoncé son retrait à Golfweek. Tout comme McDowell l'a fait quelques heures plus tôt, avant le coup d'envoi jeudi de ce qui doit être le 3e tournoi comptant pour le circuit professionnel nord-américain (PGA), disputé à huis clos depuis la reprise de la saison actée il y a deux semaines.

Et comme le Nord-Irlandais, Koepka a pris cette décision après que son caddie Ricky Elliott a été testé positif mercredi matin, un diagnostic infirmant un test négatif réalisé 48 heures plus tôt à son arrivée dans le Connecticut.

"Je vais me retirer pour protéger tout le monde. Je pense que c'est la bonne chose à faire", a dit l'Américain, qui s'est soumis à un dépistage supplémentaire, par mesure de précaution, après avoir fait une séance d'entraînement avec McDowell mardi.

"Je ne veux pas risquer la vie de qui que ce soit, si des personnes ont des problèmes respiratoires ou des affections de ce type. La seule façon, pour que le circuit continue, c'est que les gars fassent ce genre de choses et soient proactifs", a-t-il souligné.

- Champ testé positif -

La veille, McDowell, vainqueur en février du Saudi International sur le Tour Européen, avait annoncé son forfait, ajoutant qu'il prévoyait de se faire tester lui aussi, mercredi matin, puis de rentrer en Floride dans un avion privé.

"Pour protéger les autres joueurs, et pour mon bien-être physique et mental (...) je vais partir d'ici, rentrer à la maison et décider si je dois me mettre en quarantaine par rapport à ma famille", a ajouté le joueur de 40 ans, 51e mondial.

McDowell, testé négatif au coronavirus lundi, s'est entraîné mardi pour le Travelers, en compagnie de Brooks Koepka, donc, mais aussi de son frère Chase Koepka et de Shane Lowry.

Pendant ce temps, un joueur était testé positif: l'Américain Cameron Champ. Il s'est aussitôt mis en quarantaine pour respecter les règles sanitaires du circuit PGA, comme son compatriote Nick Watney vendredi dernier, avant le 2e tour du RBC Heritage en Caroline du Sud.

"Je me sens très bien physiquement et je suis évidemment surpris et déçu d'apprendre le résultat de ce test", a réagi le 79e joueur mondial. "Maintenant, le plus important c'est de faire ce qu'il faut pour protéger les autres, y compris mes proches."

Dans ce contexte très délicat, le N.6 mondial, l'Américain Dustin Johnson, s'est dit très satisfait du programme de tests et de "toutes les précautions qui sont prises" sur le circuit américain.