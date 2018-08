Golf: Koepka prend les commandes du championnat PGA, Woods se replace

Le double vainqueur de l’US Open Brooks Koepka s’est emparé samedi de la tête du 100e championnat PGA à l’issue du 3e tour du dernier Grand Chelem de l’année, disputé à St. Louis (Missouri), tandis que Tiger Woods s’est replacé dans la course au titre.

Avec un score de 198 (- 12), Koepka, 4e mondial, possède deux coups d’avance sur l’Australien Adam Scott et trois coups d’avance sur l’Américain Garry Woodland et l’Espagnol Jon Rahm.

"J’ai plutôt bien joué", a estimé Koepka qui a rendu une carte de 66 (-4) en totalisant six birdies et deux bogeys.

"J’ai très bien débuté, puis j’ai fait quelques mauvais swings dans la deuxième partie. J’ai quand même réussi à redresser la barre grâce à quelque putts clefs. Je me sens vraiment bien, a ajouté l’Américain de 28 ans."

"Je dois juste vivre le moment présent et ne penser à rien d’autre quand je reviendrai sur les greens demain."

Woods, revenu cette saison à la compétition après une spirale de cinq années de blessures, notamment au dos, partage la quatrième place avec le tenant du titre Justin Thomas, Stewart Cink, vainqueur de l’Open britannique en 2009, l’Irlandais Shane Lowry, l’Australien Jason Day et le Sud-Africain Charl Schwartzel avec un score de 202 (- 8).

"J’aurais pu être un peu plus proche de la tête, mais j’ai de bonnes chances pour demain", a jugé Woods, 14 fois vainqueur en Grand Chelem, mais sans le moindre titre en tournoi majeur depuis l’US Open 2008.

"J’ai bien frappé sur les neuf derniers trous (…) J’ai eu un peu de mal quand les greens ont commencé à ralentir. Je vais devoir mieux réussir à m’ajuster, a ajouté Woods, qui a rendu une carte de 66 (- 4)."

L’Américain de 42 ans a d’abord dû terminer son 2e tour, interrompu vendredi par les orages, avant de débuter en fanfare le 3e tour avec cinq birdies sur les neuf premiers trous.

"Tiger jouait de manière incroyable", s’est émerveillé Cink, qui faisait partie du même groupe que le "Tigre".

"C’était comme s’il remontait dans le temps."

En cas de victoire dimanche, Koepka, qui a manqué les Masters à cause d’une blessure au poignet, deviendrait lui le 5e golfeur de l’histoire à remporter l’US Open et le championnat PGA la même année et le premier depuis Woods en 2000.

Adam Scott, qui a réussi le meilleur tour samedi avec une carte de 65, tentera d’empêcher l’Américain de soulever le trophée Wanamaker.

"Je joue bien. J’ai juste besoin de réussir un gros coup pour espérer rattraper les autres gars. Le parcours est tout à fait jouable en frappant depuis les fairways", a confié l’Australien.

Le Britannique Matt Wallace, 21e après le troisième tour, a réussi le coup du tournoi en réalisant un impressionnant trou-en-un au 16e trou du Bellerive Country Club.