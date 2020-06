Golf: la Coréenne Ryu gagne à un coup près et fait don de ses gains

L'ancienne numéro un mondiale féminine, la Coréenne Ryu So-yeon est parvenue à arracher à domicile la victoire dimanche lors de la manche du circuit professionnel de golf féminin (LPGA) et a ensuite fait don de la totalité de ses gains à des organisations caritatives de lutte contre le coronavirus.

Ryu a réalisé un par 72 lors du dernier round de l'Open de Corée, distançant sa poursuivante Kim Hyo-joo d'un coup, avant d'annoncer qu'elle allait faire don de ses 250 millions de won (environ 185 000 euros) de gains.

"J'y pensais depuis hier soir", a déclaré Ryu, selon les médias locaux. "Avant la cérémonie de remise des prix, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit que j'allais annoncer ce don, qu'il fallait qu'elle s'y attende. Elle était tout aussi heureuse que moi".

"Ce tournoi a beaucoup de sens pour moi et je me disais que je pourrais peut-être jouer encore mieux si j'avais un but positif" a précisé la championne.

Ryu n'avait plus joué depuis le 16 février, date à laquelle elle avait terminé à égalité à la 34e place de l'Open d'Australie, le dernier événement avant que le circuit nord-américain de la LPGA ne soit interrompu par la pandémie de coronavirus.

"Nous n'avons qu'à venir et frapper la balle, mais beaucoup de gens continuent à se battre. Ce don va servir à financer et réparer les dégats causés par la COVID-19", a continué la Coréenne.

Ryu, victorieuse de l'US Open en 2011, a commencé la dernière journée de l'Open en tête et a fini avec un par 72, soit 12 coups sous le par, pour remporter le titre national sud-coréen.