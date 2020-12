Golf: la Japonaise Shibuno en tête de l'US Open

La Japonaise Hinako Shibuno, victorieuse en 2019 du British Open, a rendu une carte de 67 vendredi pour prendre la tête de l'US Open féminin avec trois coups d'avance sur ses rivales les plus proches.

Agée de 22 ans seulement, Shibuno pointe à sept coups sous le par, après 36 trous sur le parcours du Champions Golf Club à Houston, au Texas.

Shibuno a enquillé six birdies et n'a fait que deux bogeys sur le parcours de Jackrabbit, l'un des deux utilisés pour les deux premiers tours, mais elle a confié qu'elle ne se sentait "pas du tout en confiance" et que sa façon de jouer "ne lui ressemblait pas".

La première poursuivante est une joueuse amateur suédoise, Linn Grant, 21 ans. Elle a fait deux tours d'affilée en 69 et se retrouve seule deuxième devant les Américaines Amy Olson, Megan Khang et Kaitlyn Papp.

Les conditions météo d'un mois de décembre (pluie et vent) n'ont pas aidé certaines joueuses, déstabilisées aussi par le fait que ce Majeur, initialement prévu en juin, se dispute à huis clos. "Ca fait drôle de ne rien entendre quand on fait un birdie", a expliqué Shibuno, quatre fois victorieuse l'an dernier sur le circuit LPGA japonais.

La Coréenne Kim Sei-young, numéro 2 mondiale, n'est pour le moment que 14e ex-aequo après avoir joué vendredi en 69 à Cypress Creek. Quant à sa compatriote Ko Jin-young, numéro 1 mondiale, elle n'est que 29e après un 70 vendredi sur les greens du Jackrabbit.

L'Américaine Cristie Kerr, victorieuse de ce Majeur en 2007, a joué 69 sur l'autre parcours, celui de Cypress Creek où se terminera le tournoi. Elle occupe la 6e place ex-aequo alors qu'elle s'est fait mal aux côtes récemment dans un accident de voiture... de golf.

Classement général provisoire de l'US Open féminin après le 2e tour disputé vendredi sur deux parcours du Champions Golf Club de Houston, Texas (par 71):

1. Hinako Shibuno (JPN) -7 (68-67)

2. Linn Grant (SWE) -4 (69-69)

3. Kaitlyn Papp (USA) -3 (71-68)

. Megan Khang (USA) -3 (70-69)

. Amy Olson (USA) -3 (67-72)

6. Lindsey Weaver (USA) -2 (70-70)

. Sarah Schmelzel (USA) -2 (71-69)

. Ashleigh Buhai (RSA) -2 (71-69)

. Cristie Kerr (USA) -2 (71-69)

. Stacy Lewis (USA) -2 (72-68)

. Ariya Jutanugarn (THA) -2 (70-70)

. Moriya Jutanugarn (THA) -2 (68-72)

. Yuka Saso (PHI) -2 (69-71)

14. Azahara Munoz (ESP) -1 (71-70)

. Yealimi Noh (USA) -1 (72-69)

. Lizette Salas (USA) -1 (72-69)

. Lydia Ko (NZL) -1 (71-70)

. Kim Sei-young (KOR) -1 (72-69)

. Ingrid Lindblad (SWE) -1 (72-69)

20. Pauline Roussin-Bouchard (FRA) 0 (70-72)

...

29. Ko Jin-young (KOR) +1 (73-70)