Golf: la PGA renforce ses protocoles après des cas positifs au coronavirus

Ebranlé par les tests positifs au coronavirus de Cameron Champ et de deux caddies ces dernières 24 heures, le circuit nord-américain PGA a décidé mercredi de resserrer ses protocoles de sécurité, tout en maintenant le Travelers Championship de jeudi à dimanche.

Cette annonce, faite par le commissaire Jay Monahan, fait suite aux tests positifs du golfeur américain Cameron Champ et des caddies du 4e mondial Brooks Koepka et du Nord-Irlandais Graeme McDowell, qui ont naturellement entraîné leur forfait pour le tournoi de ce week-end.

L'évènement qui doit se dérouler dans le Connecticut est le 3e organisé à huis clos depuis la reprise de la saison engagée il y a deux semaines. Et le nombre de cas ayant contracté le virus s'élève désormais à quatre, avec le tout premier enregistré vendredi dernier par le golfeur américain Nick Watney, lors du RBC Heritage en Caroline du Sud.

"Ce nombre est faible en terme de pourcentage, mais il est douloureux" à constater, a dit Jay Monahan, précisant que depuis trois semaines, pas moins de 2.757 tests ont été effectués.

Outre Champ, Koepka et McDowell, deux autres joueurs ont également décidé de renoncer au Travelers, par précaution: les Américains Webb Simpson, tout juste vainqueur du RBC Heritage dimanche dernier, et Chase Koepka, frère de Brooks. Ils ont été contact avec un membre de leur famille ayant contracté le Covid-19.

- Plus de tests -

"Nous devons tous apprendre à vivre avec ce virus. Il est assez évident qu'il ne part pas. Nous allons simplement continuer à affiner nos mesures, nous améliorer pour trouver de nouvelles façons d'encore plus limiter le risque", a-t-il poursuivi, concédant la forte probabilité "qu'il y ait plus de cas positifs à l'avenir".

Concrètement, en plus de la distanciation sociale, du port de masques et de gants déjà imposés, la PGA va augmenter à partir de la semaine prochaine le nombre de tests à l'arrivée des golfeurs dans la ville du tournoi auquel ils participent.

Ils auront également accès à du matériel de mise en forme et de musculation sur site qui sera dans une remorque affrétée, où le port de masque sera là aussi obligatoire, et ils ne pourront pas aller dans un gymnase en dehors.

"Pour ceux qui contreviennent à ces consignes, il y aura de graves répercussions", a-t-il prévenu.

Avec ce resserrage des boulons, Monahan espère ainsi éviter de devoir prendre la douloureuse décision d'annuler un tournoi. "Nous allons éviter ce scénario. Nous sommes confiants", a-t-il assuré, concédant un "certain laxisme" observé ces derniers jours.

Pour justement éviter tout risque, même s'il a été testé négatif deux fois ces dernières 24 heures, Brooks Koepka, lauréat de quatre Grands Chelems, a expliqué avoir voulu se retirer du Travelers "pour protéger tout le monde". "Je pense que c'est la bonne chose à faire."

- Memorial en public ? -

"Je ne veux pas risquer la vie de qui que ce soit, si des personnes ont des problèmes respiratoires ou des affections de ce type. La seule façon, pour que le circuit continue, c'est que les gars fassent ce genre de choses et soient proactifs", a encore souligné le numéro 4 mondial.

Même discours chez Graeme McDowell, vainqueur en février du Saudi International sur le Tour Européen, qui devait rentrer chez lui en Floride dans un avion privé, après avoir aussi été testé négatif.

"Pour protéger les autres joueurs, et pour mon bien-être physique et mental (...) je vais partir d'ici, rentrer à la maison et décider si je dois me mettre en quarantaine par rapport à ma famille", a déclaré le joueur de 40 ans, 51e mondial.

Cameron Champ, en revanche, s'est lui aussitôt mis en quarantaine après son test positif mardi, conformément aux règles sanitaires du circuit PGA, comme l'a fait son compatriote Nick Watney vendredi dernier.

Si deux autres tournois à huis clos sont au programme les prochains week-ends, le rendez-vous attendu reste le Memorial, censé se dérouler du 16 au 19 juillet, à Dublin dans l'Ohio, en présence d'un public.

"Nous n'allons le faire que si c'est un environnement sain et sûr pour nos joueurs, nos caddies et les fans", a promis Jay Monahan, se disant toutefois "confiant".