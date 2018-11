Golf: Reed et Willett prennent les commandes à Dubaï

Deux récents vainqueurs du Masters, l'Anglais Danny Willett (2016) et l'Américain Patrick Reed (2018), ont pris la tête samedi à Dubaï du DP World Tour Championship, dernier tournoi de la saison sur le circuit européen (EPGA).

Willett, qui n'a plus gagné depuis Augusta, a rendu une carte de 68 pour rejoindre Reed, auteur un peu plus tôt d'un 67 sur le parcours des Jumeira Estates. Les deux hommes pointent à 14 coups sous le par et disputeront ensemble la partie finale de dimanche.

Ils partiront avec un coup d'avance sur Jordan Smith et deux sur Lee Westwood, vainqueur dimanche dernier du Nedbank Challenge, à Sun City, et auteur d'un superbe 65 qui lui a permis de rejoindre le Sud-Africain Dean Burmester (68).

La "Race to Dubai" est virtuellement terminée et le titre de numéro 1 européen sera forcément décerné à l'Italien Francesco Molinari car son rival et ami Tommy Fleetwood, le seul qui pouvait encore le dépasser... à condition de gagner dimanche, a plongé en rendant une carte de 74.

Classement après le 3e tour (par 72):

1. Danny Willett (ENG) 202 (67-67-68)

. Patrick Reed (USA) 202 (69-66-67)

3. Jordan Smith (ENG) 203 (66-68-69)

4. Matt Wallace (ENG) 204 (68-65-71)

. Lee Westwood (ENG) 204 (70-69-65)

. Dean Burmester (RSA) 204 (71-65-68)

7. Tom Lewis (ENG) 205 (69-69-67)

. Adrian Otaegui (ESP) 205 (66-68-71)

9. Henrik Stenson (SWE) 206 (71-66-69)

. Jon Rahm (ESP) 206 (67-70-69)

. Sergio Garcia (ESP) 206 (71-68-67)

. Shubhankar Sharma (IND) 206 (73-67-66)

13. Rory McIlroy (NIR) 207 (69-67-71)

. Alexander Björk (SWE) 207 (72-65-70)

. Alexander Noren (SWE) 207 (69-71-67)

. Kiradech Aphibarnrat (THA) 207 (70-66-71)

...

24. Tommy Fleetwood (ENG) 210 (69-67-74)

28. Francesco Molinari (ITA) 211 (68-73-70)