Golf: Tiger Woods appelle à rester "en sécurité et intelligents" face au coronavirus

La star du golf Tiger Woods a appelé chacun à "rester en sécurité et intelligents" face à la propagation du nouveau coronavirus, dans un message diffusé lundi sur son compte Twitter.

"Il y a bien plus important dans la vie qu'un tournoi de golf en ce moment. Nous devons rester en sécurité, intelligents et faire ce qui est le mieux pour nous-mêmes, nos proches et notre communauté", a tweeté l'Américain de 44 ans.

"Le Tigre" espérait défendre son titre dans trois semaines au Masters d'Augusta où il avait remporté l'an passé son 15e titre du Grand Chelem, mettant fin à une disette longue de 11 ans.

Mais, à l'instar de la quasi totalité des compétitions sportives affectées en Amérique du Nord en raison des inquiétudes liées au Covid-19, le circuit PGA de golf a décidé de reporter le Masters, initialement prévu du 9 au 12 avril, après avoir annulé les tournois qui devaient le précéder.

Woods, lui avait décidé de n'en disputer aucun avant le Masters, en raison de douleurs chroniques au dos, héritées de plusieurs interventions chirurgicales ces dernières années.

"Je dois écouter mon corps et me reposer correctement en cas de besoin", avait-il tweeté avant le Players Championship, annulé dès après sa première journée jeudi en raison du coronavirus.